Ústí nad Labem uvidí poprvé v historii finále Kooperativa Národní basketbalové ligy. V neděli a v pondělí se do Sportcentra Sluneta přesune série mezi Nymburkem a Ústím nad Labem. O podmínkách pro fanoušky informoval generální manažer klubu Tomáš Hrubý.

Generální manažer klubu Tomáš Hrubý před beznadějně vyprodanou halou během sedmého semifinále proti Děčínu | Foto: Deník/Daniel Brzák

"Vracíme se ke standardnímu systému prodeje, jaký jsme měli po většinu sezóny. Vstupenky tak budou k dispozici v předprodeji na síti Ticketportal, stejně jako následně před utkáním na místě. Cena zůstává stejná jako byla v semifinále," uvedl Hrubý. Dospělí tak zaplatí za lístek 150 Kč, děti 100 Kč.

Kvůli očekávanému zájmu fanoušků zůstanou v hale i mobilní tribuny, které během semifinále s Děčínem zvedly kapacitu přes 2 000 diváků. "Máme indicie, že lidi finále zajímá a chtějí ho vidět, kapacita dvou tisíc fanoušků je tak podle nás adekvátní," upřesnil důvody šéf klubu.

Krůček od senzace! Ústí padlo těsně až v prodloužení. Chyběl kousek, hlesl kouč

Ačkoliv Sluneta s Nymburkem prohrává 0:2 na zápasy, v domácím prostředí je silná a hráči i trenér Jan Šotnar věří, že před zaplněnými ochozy finále zdramatizují. Ostatně sluší se připomenout, že Ústí první duel proti favoritovi ztratilo až v prodloužení a doma prohrálo od 17. prosince jediné utkání, jímž bylo druhé semifinále proti Děčínu.

Prozatím nejvyšší návštěva přihlížela ve Sportcentru Sluneta hnala ústecké basketbalisty v sedmém semifinále, kdy přihlíželo postupu do boje o zlato 2 210 diváků. Pokud by se přeci jen stalo, že by se na některé fanoušky nedostalo, čtvrtý zápas série bude vysílat přímým přenosem stanice ČT Sport. Ostatní duely běží na ČT Sport plus. Nedělní i pondělní klání mají začátek shodně v 18 hodin.