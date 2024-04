Sluneta slaví! A s ní celá ústecká sportovní veřejnost. V pátém čtvrtfinále předvedla dominantní výkon, kterým dovedla duel k výhře 83:64 a zaslouženě si užívá přes Pardubice postup do semifinále. Teprve druhého v historii, před téměř vyprodanou halou.

Video: Deník/Daniel Brzák

Ústečtí si v celé sérii dokonale zahojily rány, které jim Beksa způsobila ve dvou čtvrtfinálových bojích v sezónách, jež v roce 2018 a loni ovládla pokaždé 4:3 na zápasy.

Fantastický monument, který během sezóny vymodeloval téměř k dokonalosti trenér Jan Šotnar, si podmanil oslabeného soka, jemuž od druhého utkání chyběl Kameron Chatman, 83:64 a připojil se k dlouholetému hegemonovi tuzemské scény z Nymburka a svému severočeskému rivalovi z Děčína jako třetí semifinalista letošní sezóny.

"V první řadě děkuji Pardubicím za tu sérii, protože si myslím, že ačkoliv tam byly některé zákroky, které byly tvrdé, tak to bylo na hraně férovosti a nebylo to nikterak vyhrocené. Bylo to těžkých pět zápasů. Když jsme dostali do play-off Pardubice, tak jsme samozřejmě nejásali, protože víme, že ten tým je dobrý. Měli trochu smůly v sezóně, která je pak doprovázela malinko i v play-off, kdy se jim zranil Kameron Chatman," líčil po utkání šťastný Šotnar, který si byl vědom, že jeho soupeř nebyl v klíčových momentech v plné síle.

I tak ale připomněl důležitá fakta. "Na druhou i v těch prvních zápasech, kde byli kompletní, jsme vedli v poločase o osmnáct bodů a v tom úvodním klání jsme dominovali." S tím ostatně souhlasila i jedna z pardubických opor Petr Šafarčík. "Chtěl bych Ústí pogratulovat. Postoupilo naprosto zaslouženě v podstatě jednoznačným rozdílem 4:1," uznal sílu Šotnarova výběru. "Zasloužilo si to za celou sezónu. Ať už hráči za svou snahu, za to, jak působí na hřišti jako tým, či trenér, protože ten tým má jasný rukopis a je dobře vedený. Myslím, že to vidí úplně všichni," složil poklonu pardubickým přemožitelům.

Sluneta si šla za stanoveným cílem od prvních minut. Svého protivníka pustila do vedení pouze v samotném úvodu (3:5), postupně si vypracovala vedení až o jedenáct bodů a úvodní čtvrtinu ovládla 23:13. Její převaha gradovala ve druhé desetiminutovce za patnáctibodového vedení, přesto šli Východočeši do kabin pouze za jednociferné ztráty (34:41). Hlavním dirigentem ústeckého orchestru byl v té době Lamb Autrey, který už během úvodní periody trefil čtyři trojky.

Po přestávce převzal taktovku nejužitečnější hráč ligy Ty Nichols, jemuž zdatně sekundoval kapitán Ladislav Pecka. "Myslím, že dnes jsme na soupeře vlétli s čistou hlavou, stoprocentně soustředění. Samozřejmě tam byly nějaké výpadky, protože Pardubice jsou dobrý tým a nevzdávaly to do poslední minuty," líčil nejvytíženější český hráč ústecké sestavy. Ta sice ještě ve třetím dějství pustila hosty několikrát na dostřel, poslední herní úsek už ale patřil jasně výběru Jana Šotnara, který nakonec vyšponoval své vítězství až k devatenáctibodové hranici. "Celkem pohodlně jsme udržovali určitý polštář a na konci už jsme to završili jednoduchými koši a udrželi momentum," doplnil hodnocení Pecka.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

"Hráčům jsem říkal, že play-off začíná od nuly, ale těch deset měsíců předchozí práce se někde projeví. A podle mého názoru se to v té sérii projevilo. Hráli jsme lepší basketbal, hráli jsme týmověji a byli jsme soudržnější. Díky tomu postupujeme semifinále. Jak jsem říkal klukům, teď se podíváme na Ostravu s Opavou, kdo nám zbyde, na toho se připravíme. Naše sny a cíle tímto ještě nekončí," pokračoval ve svém projevu Šotnar.

"Ústí přeji do zbytku play-off jen to nejlepší, jelikož nás porazili po právu. Určitě je budu sledovat, protože si myslím, že to mohou dotáhnout hodně daleko," přidal další poklonu Šafarčík.

"Byla to těžká sezóna, potkalo nás hodně problémů a k dnešnímu zápasu mohu říci, že jsme se snažili, nevzdali jsme to a bojovali jsme do konce. Ale pokaždé, když jsme se přiblížili a snížili rozdíl pod 10 bodů, chyběl nám ten jeden dva krůčky navíc, abychom skóre srovnali. Už nám chyběly síly a někdy i koncentrace. Dnes zaslouženě vyhrál lepší tým a postupuje do semifinále," uznal sílu Slunety také pardubický kouč Vanja Miljkovič.

Na svého semifinálového soupeře si musí Ústečtí počkat. Pokud Opava zvládne otočit slezské derby s Ostravou (zatím 1:3 na zápasy), vstoupí Severočeši do boje o medaile právě v Opavě, Děčín by pak vyzval Nymburk. Ovšem za předpokladu, že by Ostravští dotáhli překvapení do konce, bylo by v semifinále na programu severočeské derby, pikantní série na čtyři výhry by odstartovala v Ústí nad Labem.

Basketbal, Kooperativa NBL, čtvrtfinále, 5. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice 83:64 (23:13, 41:34, 65:54)

Ústí: Autrey 23, Nichols 20, Pecka 15, Rowan 7, Johnson 6, Martin 5, Nábělek 3, Žikla a Karlovský po 2

Pardubice: Vyoral 15, Pekárek a Šafarčík po 10, Marshall 8, Škifić, Potoček a Švrdlík všichni po 6, Burda 3

Trojky: 30/11 – 27/9. Trestné hody: 5/4 – 11/9. Doskoky: 36 - 32. Osobní chyby: 15 - 14. Diváci: 1 378.

Konečný stav série: 4:1.