Televizní kamery přinesly basketbalistům Ústí nad Labem pořádného peška. Sluneta doma překvapivě nestačila na oslabené Pardubice, hosté utkání zlomili poslední střelou ve druhém prodloužené a domů si vezou výhru 101:100.

Pardubičtí basketbalisté senzačně vykradli Ústí. | Foto: Kryštof Hanžl/Czechsportphoto

Pandy předvedly vstup do utkání z říše snů a rychle šly do vedení, vše vypadalo na bezproblémový průběh pro domácí. Hosté museli brát rychle timeout, když po 2 úvodních minutách prohrávali už 8:0. Pak se Beksa oklepala a zlepšenou obranou a několika úspěšnými trojkami se vrátila do zápasu, a tak po deseti minutách bylo vše otevřené za stavu 23:22.

Hosté dorazili do Ústí s jasným cílem zlomit černou sérii porážek, a tak vlastně neměli co ztratit. A bylo to vidět, Pardubičtí hráli s chutí a drželi se stále ve hře, díky bodům dvojice Chatman a Vyoral. Ani druhá čtvrtina neukázala na vítěze a do o přestávce ofenzivně laděného utkání svítilo na tabuli skóre 50:47.

Bylo zřejmé, že utkání pro sebe rozhodne tým, který začne bránit nebo dokáže udržet efektivitu útoku až do konce. Zatímco na ústecké straně se v útoku trochu trápil obvyklý tahoun Nichols, ale jeho roli převzal Autrey, jenž skvěle rozdával míče a občas přidal i nějakou tu trojku. Za jeho přičinění si SLUNETA vybudovala až jedenáctibodové vedení. Hostující pivot Chatma ale držel svůj tým ve hře, po třech čtvrtinách drželi vedení domácí 67:62.

Všechno nasvědčovalo, že toto bude vyrovnaná bitva až do konce. A tak se i stalo, týmy se přetahovaly o každý míč a doskok. Když SLUNETA vedla v základní hrací době o pouhé 2 body, nechala hostujícího Potočka doskočit neúspěšnou střelu Pardubic a co hůř, jmenovaný skóroval a poslal utkání do prvního prodloužení.

Vyrovnaná bitva pokračovala i nastavení a opět došlo na koš v poslední vteřině, a opět to byli hosté, kteří odvrátili porážku, tentokrát si vystřelil další prodloužení pardubický Vyoral. Fanoušci se tak dočkali další extra dávky basketbalu, kde to na svá bedra vzal Lamb Autrey, který trojkou posunul skóre na plus jedna pro SLUNETU. Jenomže poslední slovo měli hosté a opět Vyoral, který 2 vteřiny před koncem druhého nastavení potopil střelu a ústecké naděje na výhru.

Jan Šotnar (trenér Sluneta Ústí): „Dnešní zápas se mi hodnotí opravdu těžce. Dvakrát nebo třikrát jsme byli velice blízko k výhře, Pardubice si ji ale nakonec za svou bojovnost zasloužily. My jsme neměli svůj den v útoku, naše střelecká čísla jsou hodně podprůměrná, a to jak z trojek, tak při střelbě za dva body. Celkově to nebylo naše utkání, prohráli jsme ho o bod, což nás opravdu mrzí, ale musíme to hodit za hlavu.“

František Váňa (Sluneta Ústí): „Měli jsme docela dobrý vstup do utkání a skvělou šňůru na začátku. Druhý poločas ale nebyl z naší strany v obraně nic moc, dostali jsme strašně moc bodů. Navíc jsme se hledali i v útoku, kde jsme to tahali ve dvou, třech lidech. Měli jsme sice Delvona Johnsona, který dominoval na doskoku, ale celkově naše hra nebyla pěkná. Pardubice hrály dobře, ale my jsme měli hrát mnohem lépe, tak trochu si za porážku můžeme sami.“

Vanja Miljković (trenér Pardubic): „Především chci říci, že bylo skvělé být součástí takového zápasu, jako se odehrál dnes tady. Kdo by nechtěl hrát v takovéto atmosféře. Chtěl bych pogratulovat trenérovi a celému domácímu týmu, jsem tu jednu a půl sezóny a vidím v jejich hře trenérovo rukopis. Hlavně chci ale pogratulovat svým hráčům, hráli hodně statečně, a to i bez dvou členů základní sestavy Šafarčíka a Škifiče. Hráli jsme s mladými hráči, jako Vrábel a Lukeš. Jsem na hráče velmi pyšní, pracují tvrdě na tréninku. A když pracuješ tvrdě a hraješ statečně, tak dříve nebo později to přijde. Dnes jsme vyhráli větším srdcem.“

Kamil Švrdlík (hráč Pardubic): „Pro nás strašně důležitý vítězství, ubojovaný, nemáme teď jednoduché období v sezóně, ale můžeme říci, že to bylo se stěštím, rozhodovala jedna střela, ale pro nás je to strašně důležitý, vyhrát tímto způsobem o jeden bod. Věřím, že nás to teď nakopne k lepším výsledkům.“

SLUNETA Ústí nad Labem – BK Kvis Pardubice 100:101pp (23:22, 50:47, 67:62, 82:82, 91:91)

Ústí: Nichols 23, Autrey 21, Johnson 18, Pecka 15, Váňa 9, Rowan 5, Haiblík 3, Karlovský, Žikla a Nábělek 2, Maděra a GabrielPardubice: Chatman 27, Vyoral 25, Pekárek 12, Švrdlík a Burda 10, Potoček 8, Svojanovský 6, Vrábel 3, Lukeš 0, Simonides

Trojky: 38/8 - 29/6. TH: 23/16 - 31/26. Doskoky: 51 – 44. Osobní chyby: 26 – 22. Diváci: 1040.

Zdroj: bkusti.cz