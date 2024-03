Pardubická série končí, ústecká pokračuje. Severočeši doma skolili neoblíbeného protivníka, s nímž v posledních letech dvakrát vypadli 3:4 na zápasy v play-off, jednoznačně 99:83 a pojistili si nejhůř třetí místo po dlouhodobé části, což je historický úspěch klubu. Naopak Beksa bude muset ještě hodně bojovat o to, aby mohla čtvrtfinále play-off začínat v domácím prostředí.

Sluneta Ústí - Pardubice, nadstavba KNBL 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

Famózní šňůra osmi vítězných zápasů v řadě na palubovkách soupeřů v podání Pardubic, kterou mimochodem začali v prosinci právě v ústecké hale, je minulostí. Naopak Ústečtí zůstávají pod svými obroučkami a před svými fanoušky v nadstavbě nadále vítězní. I tentokrát se mohli spolehnout na jejich podporu, už poněkolikáté v řadě překročila návštěva tisícovku podporovatelů.

Sluneta utíkala svému soupeři už v první periodě, to ovšem ještě Pardubice zatáhly za ruční brzdu a po ofenzivní přestřelce ztrácely po deseti minutách pouze 26:28. Ve druhém dějství už ale naplno střelecky explodoval v poslední době skvěle hrající Maverick Rowan, jenž za úvodních 19 minut zaznamenal 19 bodů, neminul prvních pět střel z pole, a i díky němu vyhrál Šotnarův soubor první poločas 58:40.

"V první řadě gratulace domácím, dominovali 90 % zápasu a v útoku jsme je nedokázali zastavit. Když je necháte střílet, tak pak už je těžké je zastavit, protože mají hodně talentu a kvality," uvědomoval si trenér Pardubic Vanja Miljković.

V. Miljković (trenér Pardubic):

„Máme problém s koncentrací a nedodržujeme instrukce, které si řekneme. Musíme si to vyříkat mezi sebou, v čem je problém. Víme, máme zraněné hráče, ale jiní hráči dostali šanci a musí jí využít lépe, každopádně náš největší problém v posledních dvou zápasech byla soustředěnost.“

Josef Potoček (hráč Pardubic):

„Co na to říct, dneska jsme trefili mnohem méně střel, Ústí hrálo doma, cítili se dobře a trefovali. Těžko se to hodnotí. V druhém poločase jsme to trochu zlepšili, ale mám pocit, že se to celý zápas nějak tahalo, podali jsme celkově špatný výkon. Musíme začít u nás a našich hlav, musíme se soustředit.“

Ústí sice po pauze lehce stáhlo nohu z plynu, ovšem přitáhlo šrouby v obraně, kde dovolilo soupeři pouhých 13 bodů. Postupně svůj náskok vyšponovalo až na 29 bodů, polevilo až v závěru, kvůli čemuž nakonec nedokázalo nastřílet ani populární stovku a celek z východních Čech si tak zapsal alespoň jednu vítěznou čtvrtinu.

"Škoda ztráty koncentrace, která nás stála lepší výsledek," mrzelo i ústeckého lodivoda Jana Šotnara. "Ale výhra je výhra. Ukázali jsme, že umíme hrát pěkný basket," pochvaloval si.

"Je to jedna ze tří výher, kterou jsme chtěli v těch posledních kolech uhrát, abychom skončili na druhém místě. Myslím, že dnes rozhodla naše útočná hra. Nejen potence, ale i to, jak jsme dokázali běhat a půjčovat si míč. Přesně takhle vypadá tým, který spolu trénuje deset měsíců a rozumí si. Na tohle jsem hrozně pyšný," dodal s tím, že klíčový zápas o druhou příčku jeho tým teprve čeká v sobotu v Opavě.

Toho si byl vědom také rozehrávač Slunety Lamb Autrey. "Hodně povedený zápas, hráli jsme v dobrém tempu, vrátili jsme jim ty dvě porážky z posledních střetnutí, ale teď se musíme postarat o to, abychom udrželi momentum do posledních dvou zápasů nadstavby.“

Ústečtí basketbalisté už mají jistotu, že čtvrtfinále play-off začnou na domácí palubovce, v sobotu v Opavě zabojují o to, aby mohli s jistotou odstartovat před svými fanoušky i případné semifinále. K tomu potřebují jakoukoliv výhru, jelikož momentálně hovoří vzájemné zápasy v jejich neprospěch (1:2), ovšem s vyrovnaným skóre. Pokud by tedy srovnali bilanci na 2:2, rozhodne v jejich prospěch právě rozdíl ve skóre a byť by Opavští mohli v závěru sezóny ještě dorovnat jejich celkový počet vítězství a porážek, právě vzájemná utkání by udržela Severočechy na stříbrné příčce.

Basketbal, Kooperativa NBL, nadstavba A1, 12. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice 99:83 (28:26 58:40 79:53)

Ústí: Rowan 26, Nichols 15, Autrey 14, Martin 11, Pecka 9, Nábělek a Haiblík po 6, Žikla a Johnson po 5, Karlovský 2

Pardubice: Šafarčík 22, Potoček 19, Chatman 15, Škifič a Švrdlík po 6, Svojanovský 5, Burda 4, Pekárek, Vrábel a Lukeš všichni po 2

Trojky: 30/15 – 29/9. Trestné hody: 14/12 – 13/10. Doskoky: 39 - 38. Osobní chyby: 17 - 20. Diváci: 1 047.