Ústečtí basketbalisté si připsali další výhru a po zaváhání Děčína se posunuli regulérně na třetí příčku. Houževnatý Písek doma přetlačili 75:67.

Basketbalisté Sluneta Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Pro Slunetu šlo o velký večer hned v několika ohledech. Jedním z nich byl i jubilejní pětistý zápas kapitána Ladislava Pecky v nejvyšší soutěži. Domácí čtyřiačtyřicítka nezahálela a zapsala další double-double za 10 bodů a 10 doskoků.

Přesto nebyl výkon svěřenců Jana Šotnara optimální, což věděl i samotný kouč. „Svým hráčům vždycky před zápasem říkám, že to nejvíc nahoře je vítězství, což se povedlo. Tentokrát je tam ale hodně věcí, o kterých se budeme bavit. Jsou to spíše nebasketbalové věci jako koncentrace, disciplína a hraní s respektem k soupeři od prvních minut. To mi tam v zápase proti Písku chybělo,“ postěžoval si.

Aby také ne, Sluneta se dlouho nedokázala odpoutat od houževnatého protivníka, který dokonce v poločase vedl, a jinak se v průběhu celého zápasu držel na dostřel. „Proto jsme si to tentokrát neužívali tolik, jako při posledním domácím utkání. Proti Písku jsme spíše přežívali, ale vítězství se počítá. Není to o tom, že bychom se stali přes týden horšími hráči, ale naše hlavy nebyly v tom správném nastavení.“

S Šotnarovým příspěvkem souhlasil také jubilant Pecka. „Jeden z těch ošklivějších zápasů, ale jsem rád, že jsme to zvládli, i když to vůbec nebylo jednoduché. Písek nás překvapil chutí, s jakou do utkání šel a tím, jak chtěli všichni hrát. Důležité je ale vítězství, je jedno jak,“ ulevilo se mu, že mu Jihočeši nepokazili sváteční mač.

Ústí se tak kolo před koncem základní části vyhouplo na třetí příčku o jednu výhru před Děčín, uhájit ji ale bude nesmírně těžké. V posledním kole totiž míří v sobotu do Nymburka. Ještě před tím ale vyzve v domácím prostředí v rámci Alpe Adria Cupu rakouský Kapfenberg (středa 18.00).