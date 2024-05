První El Nordico nezklamalo. K dokonalosti mu vlastně chyběl jediný detail, a sice 65 diváků, kteří by vyprodali i navýšenou dvoutisícovou kapacitu haly. Vyrovnanou první bitvu nakonec ovládlo domácí Ústí nad Labem, které díky poslední čtvrtině, jíž vyhrálo 25:13, skolilo Děčín 88:78 a v semifinálové sérii vede 1:0.

Ústecká Sluneta zdolala Děčín 88:78 a v semifinále vede 1:0 na zápasy | Video: Deník/Daniel Brzák

"Dnes z naší strany podle mě nejhorší zápas a výkon v celém play-off, ale stačilo to na vítězství, které jsme si v závěru vybojovali. Takže gratulace hráčům, takové výhry jsou důležitější, než když se nám daří," uvedl v pozápasovém hodnocení trenér vítězů Jan Šotnar. "Věřím, že se z toho oklepeme a zítra budeme opět ve své kůži hlavně na útočné polovině," dodal.

Jeho slova potvrdily i statistiky, Ústí mělo úspěšnost pod 50% nejen z trojek, což není tak neobvyklé, ale i při střelbě za dva body. Navíc minulo hned devět trestných hodů. Děčínu se za dva body celkem dařilo, i díky triu Štěrba, Šturanovič a Svoboda. První dva jmenovaní byli stoprocentní (4/4 a 6/6), nejlepší střelec zápasu Matěj Svoboda (28 bodů) trefil sedm z devíti pokusů.

"Osobně jsem strašně rád za výhru, Děčín nám ukázal, že to s nimi nebude vůbec jednoduché. Ukázali nám, že i na domácí palubovce se s nimi můžeme trápit. Dali jsme jim čuchnout, klidně u nás mohli vyhrát," byl si vědom ústecký rozehrávač Martin Nábělek.

Oba celky se šestnáctkrát vystřídaly ve vedení, jedenáctkrát bylo skóre vyrovnané. Ústí si udržovalo náskok 20 minut, Děčín takřka 14. Doskoky (38-40), asistence (10-13), ztráty (11-14), zkrátka všechny statistické ukazatele potvrzovaly výjimečně vyrovnaný duel.

Ústí zlomilo svého soupeře až v poslední pětiminutovce, kterou zvládlo 14:6. "Doufám, že se z toho do zítřejšího zápasu poučíme, daleko víc na ně vletíme a urveme druhou výhru na domácí palubovce s větším klidem," dodal Nábělek.

"Vyrovnaný zápas od začátku do konce," souhlasil i nejlepší střelec utkání Svoboda. "Tahalo se to, nám v poslední čtvrtině trochu odešel útok, nasbírali jsme rychle fauly a posílali jsme domácí pořád na čáru trestného hodu. Oni si pak v koncovce pomohli dvěma, třemi těžkými trojkami a my už jsme na to nenašli odpověď," popsal rozhodující okamžiky. "Nedáváme ale hlavy dolů, zítra je další den," dodal.

"Relativně dobře jsme vstoupili do zápasu, což bylo fajn oproti předešlým utkáním. Celý první poločas byl vyrovnaný, třetí čtvrtina byla vyrovnaná, dostali jsme se dokonce do nějakého tříbodového vedení. Bohužel se nám pak nepovedla poslední čtvrtka, ve které jsme nebyli schopni ubránit perimetr Ústí, což bylo vlastně víceméně rozhodující pro ten dnešní výsledek," přidal svůj pohled děčínský kouč Tomáš Grepl. "Musíme se co nejvíc oklepat, připravit se na zítřek a odehrát ještě lepší partii, než jsme odehráli dnes.“

Utkání sledovalo v bouřlivé kulise 1 935 diváků, kteří vytvořili fantastickou atmosféru. I díky bílým trikům, jež oblékla většina děčínského kotle, a žlutým dresům, které měla na sobě pro změnu téměř celá enkláva domácích.

Basketbal, Kooperativa NBL, semifinále, 1. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK ARMEX Děčín 88:78 (20:17, 43:42, 63:65)

Ústí: Nichols 22, Martin 21, Autrey 20, Nábělek 8, Johnson 7, Karlovský 5, Rowan 3, Pecka 2

Děčín: Svoboda 28, Šturanovič 13, Pomikálek 11, Walton a Štěrba po 9, Kroutil 3, Slowiak a Macháč po 2, Ogundiran 1

Trojky: 31/12 – 31/7. Trestné hody: 33/24 – 26/17. Doskoky: 38 - 40. Osobní chyby: 24 - 29. Diváci: 1 935.

Stav série: 1:0.