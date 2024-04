/HLASUJTE/ Fanoušci na severu Čech se tetelí blahem. Tedy alespoň ti basketbaloví. V semifinále play-off Kooperativa NBL jsou jak děčínští Válečníci, tak ústecká Sluneta. Děčín vyřadil 4:0 Brno, Ústí slavilo ve středu postup přes Pardubice v poměru 4:1. Vše je navíc umocněné faktem, že varianta vzájemného semifinále je opravdu velmi blízko.

První finálové utkání basketbalové ligy se hrálo na děčínském zimním stadionu. Válečníci se utkali s Nymburkem. | Foto: Deník / Pech Karel

Kartami totiž hodně míchá čtvrtfinálová série mezi Opavou a Ostravou. Opavský obhájce titulu je nečekaně krok od vyřazení, aktuálně totiž prohrává 1:3 na zápasy. V pátek 26. dubna bude doma v pátém zápase odvracet konec sezony.

„Byl bych radši za derby proti Slunetě, protože by to znamenalo postup Ostravy. Já jako Ostravák fandím Nové huti, i proto, že tam hraje brácha, ač bych se hrozně rád potkal ve finále třeba s Opavou a zopakoval si to. Spíš se ale přikláním k variantě s Ústím,“ přiznal děčínský křídelník Matěj Svoboda v rozhovoru pro server nbl.basketball.

Ústí zaplavila euforie! Basketbalisté jsou podruhé v historii v semifinále

Semifinále play-off mezi Ústím a Děčínem by bylo pro všechny basketbalové fanoušky splněným snem. „Momentálně máme příjemné starosti v tom smyslu, že se můžeme v klidu koukat, na koho narazíme. Semifinále s Děčínem by byl samozřejmě splněný sen, byl by to svátek basketbalu. I pokud by to byla Opava, pro nás je důležité, že nejdeme na Nymburk, což je pro mě stále dominantní klub na naší scéně. Do semifinále proto jdeme s cílem uspět,“ jasně řekl Tomáš Hrubý, generální manažer ústecké Slunety.

„Mít v semifinále Ústí? To by bylo skvělé, úžasné. Nejen pro nás a naše fanoušky, ale i pro celou ligu,“ zdůraznil AJ Walton, děčínský rozehrávač a klíčový hráč výběru Tomáše Grepla.

Pokud by opravdu Opava vypadla a o postup do finále by si to rozdaly oba týmy ze severu Čech, nabízela by se varianta přesunu na zimní stadiony. „Myslím si, že na to je ještě brzo. Pokud by k tomu mělo dojít, máme s tím zkušenosti a jsme připraveni. My jsme na rozdíl od Slunety netvrdili, že jdeme na zimák,“ řekl Deníku Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

„Musíme to probrat s koučem, ten bude mít rozhodující slovo. Já mám v tomhle jen hlas poradní a nikdy bych proti trenérovi nešel. Probereme si plusy a mínusy a on rozhodne, zatím je to otevřené. Pro mě jako pro generálního manažera je důležité, že lidi basket baví, chodí na něj a že Sluneta má ve městě dobré jméno,“ konstatoval Hrubý.

Právě Děčín má s přesunem na tamní zimní stadion bohaté zkušenosti. V letech 2015, 2016 a 2017 tady odehrál tři finálové série proti Nymburku. Další dvě účasti ve finále (2019 a 2023) už ale sehrál ve své domovské Maroldovce.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

„Ústí bude domácí tým, takže záleží na nich, jak se k tomu postaví. Pokud by šli na zimák, asi bychom to udělali taky. Záleží také na tom, jak by se rozhodl tým v čele s trenérem Tomášem Greplem. Jestli by se nám to vyplatilo? Je jasné, že bychom doma odehráli více zápasů, než v těch předešlých finále, takže by to bylo v plusu. Také záleží na tom, kolik by přišlo fanoušků,“ doplnil na závěr Houser.

Vše je ale opravdu ještě předčasné, v silách Opavy je určitě sérii proti Ostravě otočit. Rozhodnout se ale může v pátek 26. dubna. Pokud by poslední mistři padli, postup slaví Ostrava. A sever Čech se bude připravovat na velký basketbalový svátek.