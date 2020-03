Poválečná dvacátá léta ovládlo nadšení ze všeho moderního. Art deco se tehdy přiléhavě označovalo jako „style moderne“ neboli modernismus. Oslavoval se jím pokrok, nabízelo zábavu, potěšení a únik od konvencí.

Nejklasičtějšími příklady v architektuře jsou budovy Chrysler Building a Empire State Building v New Yorku, co se týče interiéru je to třeba rezidence primátora hlavního města Prahy.

Tip:

Při prázdninových toulkách navštivte Brtnici poblíž Jihlavy. Najdete tu art deco muzeum, které bylo zřízené v domě architekta modernisty Josefa Hoffmanna.

Modernismus navazoval na secesi, ale inspiraci hledal i v kubismu, futurismu či konstruktivismu a také ve starém Egyptě, Řecku, Římě i Orientu. Tento mix měl moderní šarm, lehkou eleganci a sofistikovanost. Zpočátku byl vnímán jako styl pro majetnou smetánku, avšak jakmile se nábytek a dekorace začaly vyrábět v masovém měřítku, získal si všeobecnou oblibu.

Art deco začalo jako obraz poválečných nadějí a pozdějšího blahobytu, brzy mu však byl konec. Ten začal krachem na newyorské burze v roce 1929, který s sebou přinesl celosvětovou krizi. Definitivní tečku za ním pak udělala druhá světová válka.

Jak na to?

Chcete se inspirovat tímto dekorativním stylem při zařizování interiéru? Pak mějte na paměti, že typickými prvky jsou opakující se výrazné geometrické vzory na tapetách, podlahách a textiliích ze sametu, hedvábí a saténu. Vsadíte-li na ornamenty, ty jsou mimochodem pro art deco typické, pak by mělo jít o geometrické křivky stylizované do jednoduchých obrazců.

Vhodný je vyleštěný kámen, nejlépe mramor, a pochopitelně se počítá i odraz světla v chromovém kování kvalitního a převážně lesklého dřevěného nábytku v černé či dřevitě hnědé barvě. Hodí se i bohaté polstrování, ideálně v červené, zelené, hnědé nebo dnes moderní béžové a bílé. Zdobná zrcadla z lesklých materiálů s motivem slunečních paprsků nebo zvířecími či rostlinnými motivy jsou přesně to, co si tento styl žádá.

V obýváku ani v ložnici nešlápnete vedle s polštáři ve tvaru válce doplněnými třásněmi. Tu správnou atmosféru navodí také porcelánové sety a zdobné karafy na víno a whisky na kovovém podnosu.

Art deco je dekorativní styl. Slovo dekorativní však neznamená přezdobený. Přemíra lesku a množství ornamentů k tomu může navádět, takže buďte v zařizování interiéru střídmí. Méně znamená více.