Zřejmě méně než deset tisíc lidí bude na konci května figurovat ve statistikách Čechů, kteří se do té doby nakazili koronavirem.

Počty nových případů totiž nijak závratně nerostou a dále přibývá lidí, kteří se z nemoci covid-19 již vyléčili. „Můžeme očekávat další útlum epidemie. Ukazuje se, že se v populaci přestává šířit,“ říká Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Ostatně stačí se podívat na křivku udávající, kolik obyvatel Česka je aktuálně nakažených. Ta dosáhla vrcholu o Velikonocích pod hranicí 4,9 tisíce případů.

Poté začala pomalu s drobnými výkyvy klesat. V úterý večer bylo v zemi 3,6 tisíce lidí s potvrzeným koronavirem v krvi, ale počet těch, kteří se ho již prokazatelně zbavili, se vyšplhal na 3999.

Ladislav Dušek očekává, že počet Čechů, kteří se během března, dubna a května nakazí koronavirem, se bude koncem tohoto měsíce pohybovat mezi 7,9 až 9,7 tisíci. „Tato predikce platí za předpokladu, že bude stabilní situace, to znamená, že se něco dramaticky epidemiologicky nezmění,“ upozorňuje.

Co bude dál?

ÚZIS nově připravil i tři dlouhodobé modely do konce roku. Všechny se odvíjejí od takzvaného reprodukčního čísla. To udává, kolik osob člověk s koronavirem nakazí. Když je nižší než jedna, je epidemie na ústupu.

První, takzvaný „nulový“ scénář, vychází z teoretického předpokladu, že by nynější restrikce platily i nadále. Reprodukční číslo by se drželo pod hodnotou jedna a v takovém případě by virus z Česka na podzim úplně vymizel.

Druhý model počítá s mírným zhoršením reprodukčního čísla na hodnotu kolem 1,1 v důsledku rozvolňování opatření. Koronavirus sice republiku bude trápit dál, epidemie bude nicméně stále pod kontrolou.

Kdyby ale reprodukční číslo narostlo na hodnotu 1,3 – což je úroveň, která v Česku byla na konci března – a stát by na to nijak nereagoval, na podzim by teoreticky nově infikovaní přibývali závratným tempem 17 tisíc denně.

Průběh pandemie ale dosud statistiky překvapoval spíš příjemně. Skutečná čísla se drží na spodních hranicích odhadů.