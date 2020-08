Společnost ochránců památek ve východních Čechách a další dobrovolníci tu odpracovali už hodně hodin a dnů, aby se v budoucnu mohl stát lákavým cílem výletníků. Tuto sobotu od 9 hodin se tu uskuteční další veřejná brigáda.

"Bude se trošku zdít, začišťovat po elektřině a chystáme nějaké udržovací práce v okolí. Chceme vysekat nálety, prostředí trochu zkulturnit, protože 19. září budeme mít otevřeno v rámci Dnů evropského dědictví. Připravujeme tam výstavu věnovanou arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi, zdejšímu rodákovi, který by se letos dožil sta let," zve za Společnost ochránců památek ve východních Čechách Vlastimil Šimek.

Mlýn je nejstarší stavbou Českého Meziříčí, postaven byl roku 1740. Loni získal status kulturní památky. Jeho rozsáhlé vnitřní prostory, v němž se dochovala téměř kompletní mlýnská technologie z poloviny 19. století až po 20. století i zajímavé kousky z dobového vybavení bytu, byly doposud zahaleny do tmy. Okna jsou už dlouhá léta kvůli nevítaným návštěvníkům zazděná.

"Elektřina je již natažená, zatím tam provizorně svítíme. Teď začišťujeme po elektrikářích, aby nám tam mohli dát zásuvky. V srpnu bude hotovo. V září pak začne oprava celé jihovýchodní čelní části - směrem k bráně do cukrovaru, získali jsme část dotace od ministerstva kultury. Bude se zpevňovat, přezdívat některé prvky a budou se osazovat nová okna. Vnější jsou již dožilá, truhlář zhotoví jejich kopie. Vnitřní křídla zůstanou původní, zrenovují se," popisuje nejbližší práce Vlastimil Šimek.

Střecha a krov

Příští rok by měla přijít na řadu střecha a krov. "Rozpočet je asi tři čtvrtě milionu korun. Ještě ale nevíme, jak budou vypadat jednotlivé prvky, ale krov by měl zůstat z větší části zachován. Samozřejmě bude třeba nové laťování a tašky. Kolik zvládneme, bude záležet na tom, jestli se podaří získat nějakou dotaci a v jaké výši. Oprava střechy je nejzásadnější a potom také oprava dřevěných konstrukcí uvnitř," podotýká Vlastimil Šimek.

Odhaduje přitom, že nejdůležitější rekonstrukční práce na mlýnu by mohly být dokončené do tří let. V budoucnu v něm má najít zázemí muzeum mlynářství a přidružených řemesel a expozice věnovaná historii Českého Meziříčí s důrazem na osobnost Karla Otčenáška.

Uvidí návštěvníci dochované strojní zařízení i v chodu? "Je otázkou, jestli to někdy budeme chtít zprovoznit. Jde už o hodně dlouhodobý výhled, zatím to vypadá tak, že zařízení očistíme, případně nahradíme poškozené prvky a zakonzervujeme," dodává Vlastimil Šimek.