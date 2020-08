„Byli jsme si to také vyzkoušet, děti o tom mluvily už dlouho. Jejich spolužáci už tam byli a popisovali jim, jak moc se jim to líbilo. Doma se pak o tom mluvilo prakticky pořád, tak jsme tam museli taky vyrazit,“ usmál se Jaroslav Dvořák ze Žďáru nad Sázavou.

Zájemci si mohou na místě zapůjčit vybavení a lezecké pomůcky potřebné ke zdolání jištěných cest. Tím je zážitek z ferrat umožněný i těm, kteří by si s klasickým skalním lezením nevěděli rady. „Bylo to úžasné, vůbec toho nelituji. A taky si myslím, že to není naposledy, co jsme ve Víru byli. Děti se sice sem tam trochu bály, ale užily si to. A my také,“ pochválil vírské ferraty tatínek tří dětí ze Žďáru.

Zájemců o ferraty je stále spousta, lidé zážitkové lezení vyhledávají čím dál častěji. I proto by si předtím, než se do Víru vydají, měli najít webové stránky Ledové stěny Vír a předem si zarezervovat volný termín. „Hitem letoška je dovolená v Česku Aby měl možnost přijít opravdu kdokoliv a kdykoliv, necháváme horolezeckou chatu Krabičku otevřenou i s půjčovnou téměř non-stop,“ uvedl Slávek Matuška z Horolezeckého oddílu Vír, který se o ferraty stará.