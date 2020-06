Halda je zčásti zalesněná, daří se tam i další vegetaci a chráněným živočichům, nacházejí se tam umělé tůně s přepady. Část odvalu je v původním stavu. Tuchlovičtí mají s kopcem za obcí velké plány. Už před časem se objevila myšlenka vytvořit tam sjezdovku, naučnou stezku nebo vyhlídkovou věž.

Základem je, aby Tuchlovice získaly odval do svého majetku. Zatím je vlastnictvím Palivového kombinátu Ústí nad Labem (PKÚ). A právě kvůli tomu zasedali v úterý tuchlovičtí zastupitelé. „Schválili jsme, že podáme novou žádost na Palivový kombinát,“ uvedl starosta obce Jaroslav Pošta.

O tom, že i druhá strana má zájem jednat, svědčí středeční vyjádření Waltera Fiedlera, ředitele podniku PKÚ. „Probíhají jednání mezi obcí a státním podnikem Palivový kombinát o možnosti bezúplatného převodu pozemků rekultivovaného odvalu bývalého Dolu Tuchlovice. Ještě bude zpřesněn počet a rozsah pozemkových parcel určených k převodu,“ potvrdil Deníku ředitel PKÚ. Vše musí následně schválit Vláda ČR. S nabytým majetkem se pak nesmí deset let komerčně nakládat.

Pokud Tuchlovičtí haldu získají, mohou se pustit do práce. „Na haldě se scházíme například při pálení Masarykovy vatry, pořádáme tam oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a místní lidé se tam scházejí i na Silvestra. Nápady jsou různé, jednou z úvah je vytvoření vyhlídky, například v podobě repliky těžní věže,“ připomněl starosta.

Aktuálně se obec chystá na haldu umístit pamětní desku obětem velkého důlního neštěstí, které se stalo 23. září 1960. Zahynulo tam tehdy dvacet horníků. „Rádi bychom vybudovali i naučnou stezku s informačními panely vztahujícími se k hornictví. Mladým lidem bychom chtěli poskytnout sportovní vyžití například v podobě bikeparku,“ popsal vize Pošta. Po dohodě s vlastníkem už obec na haldě vytvořila odpočinkovou zónu s posezením.

Záměr vybudování sjezdovky pro lyžaře, kterou mělo v plánu předchozí vedení obce, se kvůli nákladnosti stavby patrně neuskuteční. „Plány na vytvoření buď zakryté nebo umělé zavlažované sjezdovky existují. Náklady jsou ale stamilionové a investor se nenašel,“ poznamenal starosta. Udržení sjízdnosti svahu by nepochybně komplikovaly i probíhající termické procesy v haldě.

Sonda do historie: Ještě v roce 1987 měla halda tvar komolého kužele, dosahovala výšky 74 metrů a zabírala plochu 18,5 hektaru. Následovala rekultivace odvalu, která ho snížila zhruba o dvacet metrů. Práce byly ukončeny v roce 2014, do roku 2019 zde ještě probíhala následná pěstební péče. Rekultivace odvalu probíhala ve spolupráci a za odborného dozoru špičkových odborníků v oblasti ochrany přírody, což je i jedním z důvodů, proč se zde v současné době vyskytuje řada zákonem chráněných druhů živočichů a rostlin. Do budoucna by tedy měl být tento zajímavý biotop fauny a flóry zachován. Odval zaujímá plochu 35,2 ha a jeho objem je cca pět milionů m3. Zdroj PKÚ