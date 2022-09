Objevování právě takových míst je cílem projektu Amazing Places , za nímž stojí Petr Kotík. Nejen o cestování v podzimních měsících, aktuálních cestovatelských trendech a projektu Amazing Places se rozpovídal v rozhovoru pro Deník. „Možná to bude znít trochu klišovitě, ale máme nádhernou krajinu, kterou určitě stojí za to neustále objevovat,“ je přesvědčen energický podnikatel.

Dovolená = letní měsíce. Tuto rovnici má zažitou asi většina Čechů. Čím byste nalákal lidi, aby se nebáli vyrazit na dovolenou i v podzimních měsících?

Nikdo se bát určitě nemusí. Je to naopak nádherné období v roce, které spousta lidí záměrně vyhledává. Nabízí rozhodně větší klid, méně turistů než v hektických letních měsících a pokud je doprovázeno babím létem nebo později přírodou typicky zbarvenou do podzimních tónů, tak není co řešit. Velkým fenoménem podzimu je wellness, kdy je tato aktivita vyhledávaná nejvíce lidmi.

Proč podle vás stojí za to vyrazit na dovolenou po „českých luzích a hájích“ namísto do zahraničí?

Zaprvé, nemusíme nikam daleko cestovat a můžeme mít lepší pocit z naší „uhlíkové“ stopy. Především však v dnešních dnech už Česko nabízí díky novým zajímavým projektům v oblasti cestování takřka vše, co jsme dříve hledali právě v zahraničí. Například již zmiňovaný wellness je velkým lákadlem, za kterým už nemusíme jezdit do okolních zemí. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na přírodu. Možná to bude znít trochu klišovitě, ale máme nádhernou krajinu, kterou určitě stojí za to neustále objevovat.

Zdá se, že současným trendem je takzvaný glamping, tedy kombinace kempování a luxusního ubytování. Nakolik je tento typ dovolené vhodný i v podzimních a zimních měsících? Je třeba se obávat na glampingových místech například chladu?

Už právě díky tomu, jak se příroda na podzim neuvěřitelně proměňuje a ladí svoje barvy, je úžasné ji sledovat například právě z glampingového místa. Glamping je vůbec o velkém sousnězí mezi přírodou a cestováním. Na některých místech určitě bude chladněji, ale to je na každém z nás, zda si zvolí tento typ ubytování. Většina z nich nabízí svým hostům stejný tepelný komfort jako například hotel či penzion.

Pozorujete, že by se začal objevovat nějaký nový trend, jak Češi rádi tráví dovolenou?

Letos to byly po několika hladových letech, kdy jsme nemohli prakticky nikam cestovat kvůli covidu, cesty za mořem. Díky tomu byl v létě poměrně velký úbytek hostů v domácím prostředí. Jinak hodně oblíbené jsou již dříve zmiňované wellness pobyty a glamping.

Máte třeba nějaký tip pro naše čtenáře, kteří rádi zkoušejí nové věci, kam vyrazit na netradiční dovolenou?

My máme svých 450 tipů, kdy každé místo je svým způsobem unikát a nabízí individuální zážitky. Všechny najdete u nás na webu Amazing Places.

Můžete popsat, v čem konkrétně projekt Amazing Places spočívá?

Amazing Places je cestovatelský portál, který má za cíl inspirovat lidi zajímavými místy - my říkáme kouzelnými. Máme obrovskou radost, že toto námi vybrané poslání, které nás baví, oslovuje velké množství podobně smýšlejících lidí. Cestování je fenomén a my z něj ukazujeme jednu malou část.

Jak celý tento projekt vlastně vznikl?

Tak jako u všeho, nejdříve se zrodil nápad, myšlenka. Původně jsme měli jen svůj profil na Facebooku. Ten však brzy zaznamenal ohromný nárůst sledujících, což nám potvrdilo, že o téma kvalitního cestování je zájem. No a to už byl jen krůček k vlastnímu webu a dalším aktivitám, které náš projekt charakterizují dodnes.

Podle čeho vybíráte místa, která se na seznamu Amazing Places nakonec objeví?

Ze začátku jsme byli odkázáni na pomoc lidí, kteří nás sledovali a projekt se jim líbil. Posílali nám své tipy a my se nestačili divit, co u nás za posledních několik let vzniklo. Dnes vybíráme aktivně místa sami. Cíleně je vyhledáváme a z velké části nás oslovují i sami majitelé převážně nových míst. Tím, že jsme výběrový portál, tak se každé místo snažíme nejdříve posoudit v rámci celého týmu, kdy ten, kdo daný tip takzvaně našel, si jej musí před ostatními obhájit. To ale nestačí. Jakmile místo projde tímto prvním kolečkem, snažíme se jej co nejdříve navštívit, byť i jen na pár hodin, abychom se utvrdili, že je to ten správný kandidát do kolekce Amazing Places. Vždycky je důležitý kontakt s majiteli a možnost vyslechnout si jejich příběh, který často ovlivní naše rozhodování.

Kolik míst v současné době je v „kolekci“ Amazing Places?

Zmíněných plus mínus 450 nejen z Česka, ale také ze Slovenska, Rakouska a jižního Tyrolska.

Na webu uvádíte, že všechna místa navštívil osobně někdo z týmu Amazing Places. Hlídáte si nějakým způsobem, zda se kvalita daného ubytování s časem nemění? Stalo se už třeba, že jste některé ubytování museli ze seznamu vyřadit?

Hlídáme si kvalitu čím dál více. Tím, že přibylo míst i lidí, kteří je s námi navštěvují, přibývá i kritických zkušeností. Tam, kde se nám opakovaně stává, že kvalita služeb není odpovídající, tak se musíme s daným místem minimálně na čas rozloučit, jakkoli nás to mrzí.

Na webu Amazing Places lze najít mnoho tipů na zajímavá ubytování. Do jaké míry však hraje roli při výběru „amazing“ ubytování i okolí samotné; tedy jestli jsou v blízkosti místa, která stojí za to během dovolené navštívit?

Tohle je skvělá otázka, lehce návodná a přesně vystihuje podstatu našeho projektu. Nestačí, aby bylo „amazing“ pouze ubytování a nebo služby. Musí to jít ruku v ruce s okolím. Někdy ubytování samotné nemusí splňovat ta nejpřísnější kriteria, ale pokud je místo například na samotě v lese, na rybníce, kde jste sami, nebo posazené v krajině, která sama o sobě vytváří amazing atmosféru a cítíte se tam dobře, pak je to to pravé místo pro nás i pro lidi, pro něž tento projekt rádi děláme.