Zdroj: DeníkPlácnout sebou na pláž. To je teď jedna z mála vyhlídek Severočechů na to, jak vypustit páru na zahraniční dovolené. Alpy jsou nejspíš „zabité“, aspoň přes svátky. Zájezdů k moři sice lidé neobjednávají tolik, ale když už, neváhají se plácnout přes kapsu. Vede Egypt. Vyplývá to z ankety Deníku, který oslovil cestovní kanceláře v kraji.

V poslední době ze známých důvodů nakupovali zájezdy on-line a telefonicky i ti, kdo jinak chodí do kamenných provozoven Čedoku. Jedno z call-center má i v Mostě. „Největší zájem je jednoznačně o pobyty na řeckých ostrovech Kréta a Rhodos, dále na turecké i egejské riviéře nebo ve Španělsku,“ vypočítává mluvčí Čedoku Eva Němečková s tím, že ale táhne i Bulharsko.

Z poznávacích zájezdů dominuje Evropa, hlavně okruhy a prodloužené víkendy ve Francii a v Itálii. Z leteckých „poznávaček“ je stejně jako v minulých letech nejžádanější Egypt, lidi lákají okruhy s plavbami po Nilu i návštěva káhirských pyramid.

Uzavřít pozitivně jinak katastrofický rok, jet kamkoli za teplem a mít pokoj od všech vládních nařízení. To je motivace Severočechů, kteří nakupovali i zájezdy od cestovní agentury Invia. A neškudlili na nich. „Když si už někdo zájezd objedná, chce si ho užít se vším všudy,“ potvrzuje mluvčí Invie Andrea Řezníčková. Na plné čáře vede osmidenní zájezd letecky all inclusive do čtyřhvězdičkového hotelu. Hlavně v Egyptě. Češi ho milují, láká je cena začínající už na 12 tisících. Cestovky tam navíc také často hradí potřebné testy, nebo je přinejmenším rychle zorganizují na letišti za relativně nízký poplatek.

Táhnou ale i Spojené arabské emiráty. „Děláme tam charter na silvestrovský týdenní zájezd s galavečeří. Je o to velký zájem, už se vyprodalo jedno letadlo a přidává se druhé,“ popisuje Řezníčková. Pokud lidé chtějí exotiku, nemají teď příliš široký výběr. Operátoři Invie jim zprostředkovávají Dominikánskou republiku nebo Maledivy. „Ty jsou pro movitější klienty, ale velmi bezpečné. Lidé tam jedou otestovaní, pak jsou většinou v soukromém bungalovu na pláži. A když nechtějí, nemusí se družit,“ zmiňuje mluvčí Invie. Rekordně narostl zájem o Zanzibar. Hodně lidí oceňuje, že ušetří za „špachtle v nosu“ aspoň na cestě tam.

Na exotiku na lodi se specializuje malá cestovka z Doksan na Litoměřicku. Ještě zkraje roku vypravila klienty do Miami a na Karibik. Od té doby nic. „Vše se pořád mění. Jednou můžete, pak jen s testem, při cestě zpět to může být zase jinak,“ připomíná Jakub Quaiser z J&M Cruise. Po večerech rušil říjnový New York a na červen přeobjednával Středomoří, které se mělo jet přes svátky. Ale zavřeli Itálii. Padlo i lednové Rio. Dny teď Quaiser tráví na brigádě. Že je jeho cestovka malá, je teď výhoda. Větší český hráč v zámořských plavbách, firma Orbis Link, se před měsícem poroučel do insolvence.

A co dovolená na lyžích? Livigno a Kaprun by normálně přes svátky obsadila i řada lidí z regionu. Otevření alpských sjezdovek je ale ve hvězdách. Lidi neláká dvojí testování kvůli několikadenní lyžovačce. Navíc se hovořilo i o desetidenní karanténě v Rakousku.

„Zájem je malý, očekáváme ho až po Novém roce,“ shrnuje Řezníčková. V Alpách se však běžně lyžuje až do jara, Češi to příští rok nejspíš konečně ocení. A budou jako diví skupovat i last minute, což podle mluvčí Invie dosud moc nedělali. Také v Čedoku je o lyžování za hranicemi během svátků mizivý zájem, jeho klienti spíše objednávají termíny během zimních a jarních prázdnin.

Zato nárůst hlásí velké cestovky doma. „Žádané termíny dovolených v tuzemsku jsou od předvánočních víkendů až po jarní prázdniny, vánoční a silvestrovské pobyty nevyjímaje,“ upozorňuje mluvčí Čedoku. Ten letos zaměstnal sice pouze třetinu delegátů a animátorů, ale nemusel se loučit s pobočkami. Naopak jich přibylo. Hůř jsou na tom malí hráči. Jako ústecký Elbis. „Lidé se až na výjimky bojí, nechtějí si dělat testy. Nejedou ani tuzemské lázně,“ zmiňuje Dana Mandíková z cestovky s tím, že si její zákazníci nanejvýš na poukazy pořídili letní zájezd. „Byl to zapeklitý rok, ale zatím nezavíráme. Uvidíme, jak to bude dál,“ vyhlíží Mandíková.