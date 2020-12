Zdroj: DeníkOd května natrvalo zavřel grandhotel Salva nabízející ubytování nejnáročnějším klientům přijíždějícím do Litoměřic. K dočasnému uzavření na začátku listopadu sáhl také hotel Cascade v Mostě. Velká ubytovací zařízení dávají práci mnoha lidem podobně jako restaurace. Těchto branží se dosavadní omezení dotkla nejvíc.

Výzvu vládě kvůli poslednímu lockdownu restaurací zaslali pivovarníci, skladníci, řidiči, expedienti, baristé, sommeliéři, řezníci, zelináři a zástupci dalších profesí. „V ČR je nás více než 100 tisíc!“ upozornila za petičníky Michaela Kovandová. „Jsme přímo navázáni na gastronomii. Opatření jsou pro nás likvidační. Každý další den nás posouvá blíže ke krachu,“ varovala.

Pokud podnikatele omezily vládní kroky, mohli žádat o kompenzace nákladů na zaměstnance. Z regionu se na ministerstvu práce a sociálních věcí sešlo do programu Antivirus 3246 žádostí na mzdy, takřka všechny schválilo. Vyplatilo 146 572 příspěvků za téměř 1,2 miliardy. Podpora mířila hlavně do pohostinství a služeb.

Hromadná propouštění

O práci letos přišlo například 90 zaměstnanců Papei v Roudnici. Podnik z koncernu Agrofert tam ukončil výrobu lahůdek kvůli ztrátám z posledních let. „Ty byly umocněny současnou nejistou situací v souvislosti s koronavirovou krizí,“ řekl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Hromadné propouštění kvůli organizačním změnám se letos dotklo zatím 2 659 lidí z regionu ze 48 firem. „Nejčastěji se jednalo o obsluhu strojů a zařízení, kovodělníky, strojírenské dělníky a pracovníky v příbuzných oborech či technické a odborné pracovníky v oblasti vědy a techniky,“ shrnula mluvčí Úřadu práce (ÚP) Kateřina Beránková.

Pokud o záměru propouštět zaměstnavatelé úřad informovali, jejich pracovníci nemuseli okamžitě přijít o práci. A to díky záchranným opatřením. „Cílem je, aby se ideálně vůbec nehlásili k nám do evidence nebo jen na co nejkratší dobu,“ dodala Beránková. Firmám propouštějícím ve velkém ÚP nabízí zřídit mobilní pracoviště pro jejich propouštěné přímo u nich.

Propouštěným pomáhá projekt Outplacement. V kraji letos podpořil 131 osob. Od úřadu se dočkaly individuální péče, kariérového poradenství, školení v pracovním právu a finanční gramotnosti, ale i rekvalifikačních kurzů. Ty zohledňovaly požadavky regionálních zaměstnavatelů.

Mezi nejžádanější profese v kraji nyní patří montážní dělníci, pomocní pracovníci ve výrobě či řidiči nákladních automobilů a autobusů. Podnikům, které propouštěné přijmou, přispívá úřad na jejich mzdy, pokud pro ně vytvoří pracovní místa.

Lidi nabírají třeba v ústecké Spolchemii. „Chemický průmysl trpí nedostatkem kvalifikovaných i méně kvalifikovaných zaměstnanců,“ vysvětlil mluvčí Jan Charvát. Společnost má několik ambiciózních plánů, které vyžadují personální zabezpečení v rozumném předstihu.

Úředníci ke strojům

Na jaře v lovosické TRCZ poklesla výroba autodílů na 20 procent, pak se to úplně otočilo. „Od října trpíme nedostatkem zaměstnanců i přes intenzivní nábory,“ řekl mluvčí Miroslav Horký. I kancelářští zaměstnanci z nejvyššího vedení teď musí pomáhat ve výrobě, aby firma dostála závazkům.

Ani továrna Nexen na výrobu pneumatik v zóně Triangle u Žatce žádné propouštění neplánuje. „Naopak, doplňujeme několik pozic operátorů ve výrobě,“ sdělil Ivan Dzido z Nexenu.

V Ústeckém kraji ÚP už před koronavirovou krizí rozjel tři projekty na podporu zaměstnání spolufinancované z evropských prostředků. Ten s názvem Společně to dokážeme letos pomohl zatím 194 lidem, projekt Flexibilně do práce 459 osobám a Záruky pro mladé 405 lidem.