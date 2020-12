Zdroj: DeníkJitka Pavlíková z Litvínova, která je zodpovědná za místní městské noviny Radnice, má s manželem a IT specialistou Bronislavem tři kluky. Nejstarší je devítiletý Tobiáš, který šel v září do třetí třídy ZŠ Jeřabinka, šestiletý Přemek tam nastoupil jako prvňáček a nejmladší Eliáš navštěvuje školku. Dva z nich se v době podzimního uzavření škol kvůli koronavirové pandemii učili na dálku. Nakonec byli doma všichni tři. A k tomu ještě z domova pracovali i oba rodiče.

„Když zavřeli školy, tak nejmladší ještě chodil do školky a prostředního syna jsme odstěhovali na prvních 14 dní k babičce, která se s ním učila na dálku. Ta s ním absolvovala intenzivně všechno a musím říct, že z toho byla značně unavená. Nejstarší syn se učil z domova sám, ten byl tak nějak v pohodě,“ říká maminka, která už s celou rodinou zažila něco podobného při jarní pandemii a karanténě. Říkala si, že dokud nezavřou školky, tak je vše O. K.

Jenže k tomu zanedlouho došlo. „Naši školku zavřeli, protože tam byl pozitivní personál. Navíc se ukázalo, že pozitivní je i moje matka, která tam učí. V tu chvíli jsem stáhla prvňáčka od druhé babičky a měla jsem doma všechny tři děti, navíc jsem zrovna dodělávala nové číslo Radnice. První dny to bylo opravdu šílené. Masakr. Dva kluci se učili distančně a ten třetí musel být několik dní každé dopoledne na televizi. Jinak to nešlo. Kromě své práce jsme ještě museli běhat od jednoho k druhému a dohlížet na to, jak se učí,“ dodává s tím, že k tomu ještě měla starost o domácnost. Kromě výuky, která se skládala i z úkolů, při nichž se vyrábělo vše možné, měl nejstarší syn ještě on-line dramaťák na ZUŠ.

Technické vybavení díky manželově profesi nebylo problém. Museli dokoupit pouze dva mikrofony. „Přežili jsme to a možná, že ke konci jsem si to i užívala, protože jsme po výuce absolvovali řadu výletů do přírody a navíc nám přálo počasí. To bylo fajn. Někdy jsme dokonce všichni vyrazili až večer,“ líčí s tím, že si ale nepřeje, aby se něco podobného opakovalo. „Tak snad nám to znovu nezavřou,“ uzavírá.