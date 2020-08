Nevelký prostor za zrcadlovým bludištěm muzeum využívá pro drobné výstavy či jako upoutávku na výstavy v hlavní budově. V současné době je zde prezentována výstava Rudolf Jenatschke v barvě.

Základní vstupné je 20 korun, zlevněné 10 korun.

Hned vedle zrcadlového bludiště vyrostlo ze zelených tújí na ploše 1250 m2 bludiště přírodní. Zde můžete otestovat orientační smysl svých ratolestí a nechat je najít tu správnou cestu.

Obě bludiště jsou v provozu celoročně od úterý do neděle v době 9.00-13.00 a 13.30-19.00

A ještě jedna unikátní památka se skrývá na tzv. Soudním vrchu a nově se o ni rovněž stará muzeum. Jedná se o pozůstatek středověkého popraviště, které bylo využíváno od 2. poloviny 16. století až do 18. století. Celé zařízení bylo tehdy z města dobře viditelné, aby vykonaná exekuce sloužila jako odstrašující příklad pro všechny obyvatele.

Dnes je z centra vidět kříž, který tu vyrostl místo šibenice při rekonstrukci ruin do domnělé původní podoby v roce 2006. Jen málokteré město se může pochlubit dochovaným popravištěm, to naše je i zapsanou kulturní památkou.

Na Větruši se dostanete z centra autem či lanovkou. Pěšky je možné po značené stezce od popraviště dojít do Muzea civilní obrany v Žižkově ulici.

Muzeum města Ústí nad Labem