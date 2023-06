/FOTO/ Celý rok se na tuhle akcí těší nejen děti, na mostě vyhlížel odvážné námořníky propocený dav, Jirka Kopecký vyhrával pro celou vesnici, chraplavým hlasem předával informace z vodního toku, kde nebyla nouze o adrenalinové scény. Do flotily se zamíchali amatéři, jedna loď se rozpůlila. Pevné lano v cílové rovince zdobil závěs z různých pochutin, oba břehy lemovali zvědavci a fandové jednotlivých plavidel. Letos jich bylo pouze šest.

31. ročník neckyády zase bavil celý Koštov. | Foto: Miroslav Vlach

„Akcí je hodně, na Miladě byli běžci, v Brné hudební festival, v Ústí dětský den s dopravním podnikem, v televizi tenis z Paříže," vysvětloval komentátor. V sobotu 10. června byla zase místní hospoda plná veselých tváří, předsedkyně SKK Koštov Eva Podaná rozdávala ceny, pivo teklo proudem.



Zvláštní cenu za výdrž obdržel Petr Fonderfon, který byl účastníkem této akce posledních dvacet let bez ztráty pomyslné kytičky (mimo covid). Tentokrát velel popelářům na vratké lodi připomínající zbytky Titaniku. Vodní divadelní scénu oživili drsní mafiáni, největší plavidlo doprovázely tajemné výstřely a pokřik kapitána Flinta. „Zajatce nebereme, poklad ukradneme, všechno tu sežereme." Vysoký mladík se vrhl do chladných vln Bíliny, přepral poslední koštovskou žábu a zmizel v rákosí. Po chvilce vystoupal zpět na palubu bájného křižníku s ohromnou dřevěnou bednou plnou zlata se slov „pak, že nerostou."

Z mostu se jako náhodou ozvala pirátská filmová melodie a diváci kolem zapomenuté kapličky šíleli. Vyčerpané námořníky doprovázeli do krčmy, skandovali nesrozumitelná hesla, chválili výstroj a fantazii.

Cen bylo požehnaně, diplomů ještě víc. Komise volila nejmladšího účastníka, nejlepší kostým, nejlepší loď, došlo i na potupnou cenu Koštovská potápka.



„Tohle je dílo celé rodiny. Každý rok stavíme jiné, nové plavidlo. Už si ani přesně nepamatuji, všechny ty převleky a nápady. Vodníci, sardinky, Kleopatra, krávy, Sněhurka sedm trpaslíků atd. Hodně do toho mluví táta, ale vždycky je to kolektivní práce. Nemyslete si, je to sice sranda, ale nikdo se nesmí zranit, trasa je dlouhá šest kilometrů, někde je vody hodně, jinde málo, piráti něco váží a máme tu i děti. Děvčata připraví kostýmy, táta rozdá úkoly, máma fandí na břehu. Poháry nepočítáme, hlavně, že se lidi baví," tvrdil vysoký Mirek Machota.

"Táta už několik let nosí v hlavě plánek pohádkové lodě, doufám, že nezůstane pouze na papíře. Mám takový dojem, že účastníků je stále míň a míň. Nejvíc tu bylo 25 lodí, to byl mazec," směje se vlasatý pirát, který věří, že neckyáda přežije rok 2050. Šikovných dětí mají v Koštově opravdu dost.



