Bacha na Mladý pušky

Co rok tu řešíme, kolik a jaký prostor lze dát mladým místním kapelám, co se v Ústí občas zjeví. Dlouhý roky se krom pár punkových part v nejmladší generaci nic moc neurodilo, letos to bude jiný v tom, že hned dvě mladý domácí kapely tu pobaví v podvečerních časech. Tedy pop-rocková ex středoškolská Kapela Youlie s novou zpěvačkou zahraje v sobotu od 17.40 hodin, hned po ní „jdou“ skvěle taneční Demowawe. Hned dvě kapely s kořeny tu, co považuji za to nej z mladé generace, co tu je! A můžete jednou říkat, že jste byli u toho. „V létě nám vyjdou hned nové singly k chystanému albu, které chystáme na letos na podzim,“ řekl Ústeckému deníku Theo Vonka, lídr kapely Demowawe. Celé album bude v angličtině, chceme, aby to z naší hudby bylo znát. Dost nás baví australští Parcels, podobně chceme hrát. Těším se na Útulek i na výbornou Muchu, radost budu mít já i publikum z kapely Julee, kde se protínají muzikanti z ústecké Stavbařky i Jatečky, navíc mají i novou zpěvačku. Sami píšeme nové věcí, chceme pestřejší repertoár, do budoucna se asi zaměříme na taneční elektroniku,“ dodal kapelník Demowawe.