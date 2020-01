Narvaný sál, skvělý orchestr Brass Bombers, výborný moderátor Petr Beran, který zahájil ples skladbou od Ivana Mládka „Brno je zlatá loď“ tentokráte se "správným" textem "Brná je zlatá loď, za děvčaty z Brné choď“.

Příjemnou zábavu lidem popřály členky spolku Aleša, Hanka a Lada. A potom se již všichni jen a jen bavili. K tomu jim pomáhala beatová legenda Karel Kahovec a samozřejmě stálý host těchto plesů Vladimír Hron. Na jeho hymnu Brné čekali lidé pod podiem dříve než se na něm objevil. A potom to začalo. Sál ho vítal indiánským pokřikem a náš náčelník Dunivý Hron vítal lidi pozdravem „Jsme přátelé“ a již tady byla hymna „Tam v Brné pod roklí“. To už zpíval nejen Hron, ale skoro všichni. Náčelník přidával další a další skladby a lidé se bavili, tančili a zpívali. Nakonec všem řekl, že chce opět přijet na tento ples a že by rád přijel na náš Indiánský den. Má prý skvělý kostým Vinnetoua. Máme jenom sehnat koně.

Ačkoliv na plese bylo i mnoho lidí z jiných částí města, tak Brňáky potěšila jeho slova „Mám Brnou rád, rád sem jezdím“.

Ples končil ve dvě hodiny v noci, ale lidem se nechtělo domů. Spolek Veselá Brná děkuje všem, kteří se na plese podíleli, všem umělcům za vstřícnost při sjednávání honoráře, všem dárcům do bohaté tomboly a děkuje i návštěvníkům plesu, že berou tuto akci za svoji. Těší nás to a pojďme připravit 964. Ples veselých Brňáků.

Zdeněk Kymlička,

Veselá Brná