Po chvilce mne oslovila starší dáma se psem. „Také jsem si toho všimla, někdo si vzpomněl na naše herecké legendy. To je dobře! Nikoho se nechci dotknout, ale dnešní nekonečné televizní seriály fakt nemusím. Na začátku je to velká romantika, končí to hororem. Několik televizních kanálů, stejní herci. Já mám ráda příběhy Sherlocka Holmese, Agathy Christie, nebo české filmy s Peškem, Brodským, Sovákem a Hrušínským,“ svěřila se pamětnice.