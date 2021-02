Ráno jsem si byl pro výsledky rozboru krve. Sestřička doporučila, abych se nechal naočkovat. Nevím, zda ten premiérův čas stihnu. V říjnu říkal, že budeme mít 12 milionů vakcín. A výsledek?

Kouknu na sebe do zrcadla. Potřeboval bych k holiči. Vždyť už mají zavřeno takovou dobu. Strašně by mne zajímalo, jak to, že všichni jsou v televizi ostříháni.

Asi zajedu do Průhonic, aby mne Monika taky ostříhala. A ještě se jí zeptám, zda by mne neprodala jedny dámské punčochy. Žena je marně shání. Za to si může koupit jiné věci. Třeba masku na masopust.

Zdeněk Kymlička