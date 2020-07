Ad Seniorská karta do MHD. Proč si nosit k vystavení karty vlastní fotografii?

Čtenář reportér





Mluvčí Dopravního podniku paní Dvořáková podala obšírné informace o kartě do MHD pro seniory nad 70 let. Nějak ale zapomněla uvést důvody, proč se zavádí karta, která vlastně není platební a má u cestujících nad 70 let v podstatě stejnou funkci jako občanský průkaz.

MHD v Ústí nad Labem | Foto: Archiv Deníku