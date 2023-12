/FOTO/ A třetí adventní neděle přišla. V Brné se rozsvěcelo na velkém adventním věnci třetí světlo. Tentokráte se toho chopila paní Gabriela. Jakmile světlo rozsvítila zahrál člen Severočeského divadla pan David Jensen na svoji trubku pár nejznámějších vánočních písní.

Třetí adventní neděle v Brné. | Foto: Archiv Z. Kymličky

A potom mohli přítomní rozkrojit jablko. Hurá všude byla hvězdička. Druhý vánoční zvyk, pouštění svíček v ořechové skořápce vyzkoušelo také několik přítomných. A pak přijela auta střekovských hasičů vánočně ozdobených a vyhrávající koledy. Všem se aktivita hasičů líbila, ale chlapci měli jednu chybu. Nikdo z posádek si s námi nevypil ani jednoho „prcka“.

Sešlo se nás méně než při první adventní neděli, ale užili jsme si to. A již se těšíme na čtvrtou neděli, která je zároveň Štědrým dnem a to u nás v Brné od 16 hodin již dlouhou řadu let přijíždí Ústečtí trubači a mnoho lidí přeruší přípravu štědrovečerní večeře a jdou si užít klidu, pohody a mnozí si i zazpívají s „Trubači“. Letos podruhé vystoupí i náš ženský pěvecký sbor Baby di Brná.

Věříme, že budou mít opět velký úspěch, jako v loňském roce. Všechny vás srdečně zveme. A psát o tom, že bude přineseno několik lahví na přípitek je asi zbytečné. Jen si přejme, aby vyšlo počasí a my měli zase návštěvu blížící se pětistovce. Na závěr si popřejeme krásné Vánoce, spokojenost a zdraví v roce příštím a naším největším přáním bude, aby zvon na kapličce v Brné příští rok zvonil umíráček minimálně.

Zdeněk Kymlička, spolek Veselá Brná

Zdroj: Adéla Stejskalová