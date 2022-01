V pátek 2. prosince zavítal do naší MŠ tradičně Mikuláš s čertem a andělem. Důstojný a dobrotivý Mikuláš si s dětmi povídal a andělíček bránil „zlobivce“ před čertem, který je chtěl s sebou odnést. Děti byly plny očekávání, některým ukápla i slzička, ale většinou byly statečné a odvážné. Přednesly Mikulášovi a jeho doprovodu básničky, zazpívaly písničky. Čert nakonec žádné zlobivé děti nenašel a musel odejít s nepořízenou. Za hezké písničky a básničky Mikuláš dětem nadělil balíčky s ovocem a sladkostmi a adventní kalendáře.

U předškoláků se na třídách zastavila paní policistka, která vedla s dětmi besedu na téma „Bezpečnost silničního provozu“. Děti kladly spoustu otázek, díky kterým se naučily něco nového, samy odpovídaly na to, co již znají a beseda se všem moc líbila. K tradici naší mateřské školy patří pečení lineckého slepovaného cukroví.

Děti na všech třídách si vyzkoušely válení těsta a vykrajování různých tvarů, které potom upekly naše paní kuchařky. Upečené a vychladlé cukroví děti slepily sladkou lineckou marmeládou a těšily se, až si na něm pochutnají. A nemusely dlouho čekat, jen do následujícího dne, kdy byl pro děti v Pomněnce připraven „Vánoční pohádkový den“. V tento den děti nejdříve ozdobily stromeček před budovou MŠ a zazpívaly si u něj koledy, vánoční písně a přednesly vánoční básničky. Potom se děti v šatně převlékly do slavnostního a čekaly, až uslyší zacinkat zvoneček za dveřmi třídy. Ve třídě čekalo na děti překvapení pod stromečkem v podobě nadílky nových hraček, stavebnic a her. S některými dárečky si děti následně pohrály.

Na závěr si pochutnaly na slavnostním obědě, který byl obdobou bohaté štědrovečerní večeře, připravily ho naše šikovné paní kuchařky. Na závěr nám nezbývá nic jiného, než popřát Všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2022.

