Principál František Ritschel byl několikrát v Deníku, stále řídí autobus i amatérský soubor nadšenců, kteří rozdávají radost dětem i těm dříve narozeným. Skaláček letos zajel do Litvínova, Děčína, Libouchce, Lovečkovic, Srbské Kamenice, Přestanova. V neděli odpoledne se hrála loutková pohádka Vodníkova Hanička. Malé děti sledovaly příběh plný intrik zeleného mužika, který nepochopil, že vesnická Hanička je chytré a odvážné děvče. Ty starší se zajímaly o pohyb loutek, dekoraci a texty písniček. Všechno jako vždy zachránil šikovný Kašpárek.

Dvě žlutá trička v hledišti se symbolem Kašpárka nešlo přehlédnout, jedna slečna se jmenovala Ema Julie, druhá Klára. Před nimi seděla devítiletá Maruška. "Chodím sem pravidelně, ráda mám pohádky o princeznách a čertech. Vodnickou jsem ještě neviděla. Tu první písničku znám, je pořád stejná," vysvětlovala krasavice.

Vlaďka Petrovová dávala o přestávce dětem hádanky, Milena Ritchelová je chválila za správné odpovědi. "Která ryba vypadá jako had? Jaká ryba se jí o Vánocích? Jak se jmenuje televizní pohádkový skřítek žijící v rákosí?" Všichni se hlásili, rodiče se smáli a udiveně kroutili hlavami. Na konci představení se z průhledného bubnu tahala tombola. Dřevěnou flétnu vyhrála Amálka.

Potom před malé diváky předstoupili vodiči a mluviči. Kašpárkovi tradičně propůjčuje svůj hlas Pavla Hanousková, vodí ho už dlouhá léta Jiřina Paurová. "Začínala jsem jako holka u starého principála Antonína Štěrby. Tenkrát mi bylo jedenáct let, láska k loutkám mi vydržela dodnes. Je to už neskutečných 57 let. Samozřejmě, že jsem se také přidala k činohře, hrála jsem čerty, čarodějnice a dokonce jednou i slepici. To byla opravdu moc náročná role co do textu. Ani slovo! Princeznu mi už nedali, ale hrála jsem královnu, to je také důstojná pozice pro aktivní seniorku," smála se paní Jiřina.

Velké překvapení chystá Skaláček na konec roku, ale nikdo ho nechtěl prozradit. Sledujte webové stránky Tisé a udělejte si výlet do kopců za usměvavými amatéry. Budete chválit!