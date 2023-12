„Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován. To je podtitul koncertu turné s kapelou i smyčcovým triem.“ Další podtitul je „Vítejte ve světě Dvou sluncí, v nekonečném vnitřním prostoru, kde je snění dovoleno.“ Stačí se ztišit, zastavit, pozorovat. Koncert Anety Langerové proběhne dnes 4. prosince od 20.00 v ústeckém Domě kultury, lístek stojí od 690 korun.

Aneta Langerová | Foto: se souhlasem Herberta Slavíka

Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala do svého nitra, je pozorovatelem nových příběhů. Máte šanci následovat ji do Světa dvou sluncí, zaposlouchat se do tónů časoprostoru duše. Vnímavý pozorovatel v každém z nás se může vydat na cestu fantazie, setkat se s odvážnými alkami, vědomým stromem, poznat příběhy Marie, Bílého Dne i Antonína.

Spolu se vyšplháme na vysokou horu, odkud na obloze uvidíme táhnout obrazy roztouženého netopýra, boj větrných mlýnů, bouři ve sklenicích vody, ale také tkáně lesů a řek divokých. Někteří z nás asi pocítí závrať z toho, Jak krásné je být milován, z pokorného ptačího tance i z pocitu, že život v absolutním míru máme na dosah. Album Dvě slunce vyšlo na podzim 2020, od té doby rozzářilo dost krásných míst naší země, a v této v pouti dále pokračuje a rozzáří i nás. Nejen do nových příběhů, se mohou všichni fanoušci zaposlouchat na jejím turné.

Těšit se můžete na klavíristu i producenta nové desky Kuby Zitka, bubeníka Martina Kopřivu, baskytaristu Miloše Klápště, kytaristu Ludvíka Kulicha, cellistku i zpěvačku Dorotu Barovou, houslistku Veroniku Vališovou či violistu Vladana Malinjaka.

„Věřím, že vám písně budou dobrými společníky, každá má příběh i atmosféru. Tak jako na té cestě provází i mě. Nepřestává, překvapuje energií, co vzniká na koncertech. Interakce mezi námi i publikem dává každému večeru kouzlo. Těším se, že se s zas setkám v prostoru dvou sluncí, kde je snění dovoleno. Ať hudba zní a slunce svítí všem bez rozdílu“ říká Aneta.

Radek Strnad

Zdroj: Martin Mudroch