"Všechno to sportovní nadšení vymyslela učitelka Zuzana Kotěšovcová, určitě ji znáte, je to ústecká běžecká hvězda, v neděli zase poběží půlmaraton, všichni ji držíme palce. Celý učitelský sbor pobláznila závodem, zajistila startovní čísla z Prima běhů, Honza Musil dostal mikrofon a rozděloval závodníky do věkových kategorií. Na chodbách vznikly vzpomínkové koutky, dokonce některé učitelky přišly v dobovém převleku. Nechyběla klasická rozcvička. Areál byl zprovozněn 3. září 1984, mladé sídliště dodalo školáky, tenkrát jich tu bylo přes osm set, dnes je plánovaný stav 720. Prvním ředitelem byl Petr Brázda, kronika zaznamenala jména, úhledné písmo doplňují výstřižky z novin," vysvětluje Jindra Šteflová a po krátké odmlce zve do ředitelské kanceláře pamětnici.

"Nebyla jsem tu od samého počátku, nastoupila jsem v roce 1985, ale Marie Šilhavá tu začínala, tu by jste měl vyzpovídat. Určitě se někam schovala. Myslím, že za těch čtyřicet let se tu vystřídalo pět ředitelů, učila jsem děti mých kolegů, dalo by se říci, že tohle sídliště mě dobře zná. I dceru současné ředitelky jsem zkoušela u černé tabule. Na stolcích jsou žákovské knížky, staré učebnice, dobové fotky, předměty, které u mnohých vyvolávají úsměv. Nechybí cvičební úbor na spartakiádu, pionýrský šátek, obraz brýlatého státníka, zažloutlé noviny a časopisy," s úsměvem připomíná Božena Kozejová.

Každá škola má své hrdiny, talentované žáky, omlouvám se, na všechny si hned nevzpomenu, ale pár jmen si vybavuji. Petra Nevečeřalová prošla přírodovědnou fakultou UJEP, dnes je to významná ekoložka pracující v zahraničí. Martin Balej byl v letech 2015-2023 rektorem UJEP, Ondra Vodný je moderátor a DJ rádia Evropa 2. Dobře si pamatuji na dlouhána, který potřeboval zvláštní lavici. Dnes hraje Ondřej Balvín profesionálně basketbal, znají ho nejen v USK Praha, ale i ve Španělsku, USA a Japonsku. Jsem ráda, že jsem je naučila dobře počítat," pokračovala ve vzpomínání kantorka.

Rozdávaly se medaile, drobné dárky, pořizovala selfíčka. Končilo se u táboráku na zahradě. Čas se zastavit nedá, tak hodně štěstí do dalších let Anežko, tvé děti ti tleskají.

Miroslav Vlach