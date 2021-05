„Naší zatím poslední akcí bylo Štědrovečerní zpívání. Odehrálo bez propagace a dá se říci, že i bez diváků. Kapela zkrátka jen prošla obcí Brná a před domy hrála koledy,“ se směsí radosti i smutku vzpomínal tým Veselé Brné.

„Nejbližší velkou akcí spolku bude již VI. Indiánský den Karla Maye v naší obci na břehu Labe v sobotu 19. června. Vše spolupořádáme s Domem dětí a Kulturním střediskem města Ústí. To ale neznamená, že pestrá a romantická retro akce je směřovaná pouze na děti. Zábavný i poučný program je určen všem generacím. Lidem, milujícím hrdiny knížek, užívajícím si dobrodružství filmů inspirovaných příběhy Karla Maye,“ přislíbil Zdeněk Kymlička.

Co vše indiánské dobrodružství v Brné v praxi znamenají?

Za dodržení bezpečnostních opatření, aby se nikdo nezranil, si návštěvníci zkusí svou zručnost v hodu indiánskou sekerkou - tomahawkem. Zastřílí si z luku, přizvaná skupina nadšenců v krojích zatančí indiánské tance, odvážnější z návštěvníků se k nim mohou přidat. „Určitě mohu slíbit i atrakci indiánských oslav Brné, pro mnohé vděčný příjezd chrabrého náčelníka Apačů, Vinnetoua. Opět ho zahraje bavič, zpěvák, herec i populární severočeský showman Vladimír Hron z Mostu. Sám se těším, jak své četné publikum oslní a pobaví svou improvizací,“ těší se pořadatel Zdeněk Kymlička.

Retro akce pošesté slibuje příjemnou zábavou všem generacím. Písničky, úzce spjaté s indiánskou tematikou díky populárním filmům Vinnetou či Poklad na Stříbrném jezeře, si všichni rádi zazpívají s dalšími umělci.

„Zveme na řadu zážitků, indiánský tanec ve stínu stanů tee-pee, i osobité indiánské menu z Brné, které tradičně pobaví i nasytí. A nás organizátory potěší, přijdou-li návštěvníci oblečeni do indiánských kostýmů. Zvlášť dětem a sličným squaw budou slušet, jako minule,“ těší se manželé Hanka a Milan Kučírkovi.

Také je pobaví chystané překvapení. Pořadatel má foto důkaz v životní velikosti, že Vinnetou, Nšo-či i Old Shatterhand už navštívili Brnou.

Další populární akcí Spolku veselých Brňáků letos bude 964. Ples veselých Brňáků. Ten se pořadatelé rozhodli již někdy v prosinci uskutečnit za každou cenu, i kdyby to bylo až v prosinci 2021. roku. „Situace vypadá, že se odehraje 25. června. Možná je divné, pořádat ples na konci června. Chceme ho pojmout aktuálně, a to k vítání léta,“ vysvětlil pořadatel. Podle něj to navíc dnes vypadá, že dorazí dva účinkující hosté.

„Jedním je už náš stálý inventář Vladimír Hron, druhého si prozatím necháme jako překvapení. Mimochodem, Vladimír Hron na našem plese oslaví své 55. narozeniny. Mají-li tedy návštěvníci zájem, mohou přijít na ples s dárkem pro něj,“ upozornil.

Vstupenky na akci lze objednat na telefonních číslech 603 893 300 či 724 968 224. „Ale pozor! Sál není velký a rezervací je již nyní skoro 50 procent,“ upozornil organizátor plesové akce.

Radek Strnad