Veřejný sál Hraničář zve ve středu 20. září od 19.00 na unikátní český thriller Anna se ztratila (#annaismissing). Vstupné je základní 150 korun, snížené pro studety i seniory či ztp/p 110 korun.

Veřejný sál Hraničář zve ve středu 20. září od 19.00 na unikátní český thriller Anna se ztratila (#annaismissing). | Foto: Archiv

Na ČSFD.cz má pěkných 79 %. Co čem film je? Anna, influencerka známá svým provokativním obsahem, se najednou na sítích odmlčí. A když pak patnáctiletá Nina najde fotku polonahé Anny přímo v mobilu svého táty, chce zjistit, co se to tu vlastne stalo. Vše vypátrat. Ale následný sled událostí změní život Nině tak i její rodině. Strhující thriller#annaismissing je přitom pokračováním úspěšného seriálu#martyisdead, ověnčeného již oceněním International Emmy Award 2020. (Aerofilms) A těšte se, čeká vás tak dosti dokonalý a poměrně zajímavý snímek. Je to skvěle napsaný i natočený a ovšem i vypointovaný moderní thriller od dalšího z mladých nadějných tvůrců z Česka, z dílny ambisiózního Pavla Soukupa. Žádná postava tu není jen černobílá, žádný z více zvratů není úplně jednoznačný. Takže po skončení filmu si třeba ještě pak v i kině či na baru u sklenky něčeho dobrého budete mít o čem povídat, co řešit. Hrají: Alexandra Vostrejžová, Viktorie Vítová, Marek Němec, Barbora Bočková, Magdalena Čečo, Petra Bučková, Vlastina Svátková, Terezie Holá, Marek Holý… Hudba: Jindřich Kravařík, Kamera: Miroslav Holman

Lotři policistům neutečou. Zabavili jim Ferrari, teď slouží spravedlnosti

Mezi nadšenými fanoušky nového snímku je i William. Film o ztracené Aničce je zajímavější a i kvalitnější, než Kazmův film, který ale stále drtí česká kina. Je to škoda, protože ten film si zaslouží Vaší pozornost o dost více, než-li „kino soutěž od Kamila“. Tak skvěle udělaný akční thriller jsem v našich končinách dlouho neviděl! Neokoukané tvářičky (snad je krom Marka Němce, kterého lze vidět v TV seriálech) tu předvádějí kvalitní výkony a vše jsem jim věřil. Nikdo nepřehrával a nebyl vadivej – zdraví COOL GIRL. Je to čistá, kvalitní a hlavně moderní česká filmařina. Musím hlavně ocenit práci s kamerou, která (je) ÚŽASNÁ. Pan Holman odvedl svou práci na jedničku s hvězdičkou. Malý problém jsem měl před finální třetinou filmu, kdy šlo trochu zrychlit děj.

Přednosta ústecké neurochirurgie Sameš přednášel na Harvard University

Zbytek filmu a - především začátek, Vás chytne už od první scény, kdy si veselá a v tu dobu ještě šťastná rodinka jede novou Teslou. Dle mého o 2 třídy lepší a kompaktnější, než předešlý počin#martyisdead. Může za to i to, že je to celistvý film, ne seriál. Film tak bohužel nedostane v kinech takovou pozornost, jako by si jistě zasloužil. Zároveň následné uvedení filmu pouze na VOYO taky nepomůže, raději bych ho viděl na Netflixu, kde by o něj zavadilo více lidí, než na streamovací službě. Za mě velká spokojenost, mohu návštěvu kina zde jen doporučit. Běžte podpořit do kin kvalitní originální český film. 8/10.

Radek Strnad

Zdroj: Městská policie Ústí nad Labem