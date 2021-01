Hodně jich prodal, další získal výměnou, sbírka je prostě stále živá. Ve speciálních bílých šanonech od českého výrobce Jaroslava Dolejše z Pelhřimova má zvlášť legendy NHL a karty Maria Lemieuxe. To je podle něho nejlepší hokejista všech dob. Další stovky karet čekají na nového majitele. Pro představu náhodných čtenářů uvádím drobnou informaci. Nedávno byla jedna karta s podpisem Wayna Gretzkého prodána na burze v USA za milion dolarů. To už je solidní cena za obrázek.

„Přesně si nepamatuji, kolik mi bylo, když jsem získal první balíček hokejových kartiček. Snad 7 nebo 8, hrál jsem fotbal a hokejbal, vystřihoval jsem si články o NHL. Fandil jsem týmu Pittburgh Penguins, kde hrál usměvavý Mario. Znalci hokeje vědí, že to byl spoluhráč Jaromíra Jágra a držitel několika významných cen. Dlouho jsem hromadil v pokojíku karty, plakáty a sošky hrdinů ze zámoří, až z toho vznikla zajímavá sbírka. K letošním narozeninám jsem dostal tři krabice speciálních šanonů, fandí mi celá rodina, od Ježíška nečekám nic jiného, než nějakou novou kartu do sbírky. Hodně se toho za třicet let změnilo ve výrobě a distribuci karet. Sběratelé se sdružují v zájmových skupinách na facebooku, dávno to už není republiková záležitost, hranice neexistují. Jednou jsem udělal zajímavý obchod s borcem z Kanady, před dvěma roky jsem získal tři karty Maria za podepsanou kartu Gretzkého. Zájemce byl z Hongkongu. Karty mohou být kovové, plastové, dřevěné. Ty nejdražší a nejcennější mají v těle zalisovaný kousek dresu, tkaničky, hokejky, přilby, puku atd. Samozřejmě, že podpis všechno násobí. Zvláštní karty jsou větší, silnější, série menší, cena odpovídající jménu. Nejbližší oficiální kamenný obchod karet je v Litvínově, republikové burzy probíhají v Praze, tam jsem ještě nebyl, letos jich stejně moc nebylo. Koronaviorus všechno zablokoval. Výměna probíhá s lupou v ruce, kontrolují se rohy, popisná část, obal. Všechno musí být čisté, nepoškozené. Samozřejmě, že i v této oblasti se občas objeví podvodníci, Češi jsou vynalézaví, ale ti největší sběratelé se dobře znají. Samozřejmě, že mám několik solidních karet Jaromíra Jágra, Dominika Haška, z hlavy vyjmenuji během několika minut padesátku českých hráčů v NHL, vím, kdo byl Václav Nedomanský, ale mě oslovil pouze Mario Lemieux. Mám jeho dres s podpisem, sošku i knihu. Ještě mi nebylo čtyřicet, jednou bych chtěl synovi předat nejen zajímavou sbírku, kterou muže zpeněžit, ale i vzpomínky na nesmrtelné hokejové legendy, které znal celý svět. Někdo sbírá známky, hromadí katalogy, miluje pošťáky. Já mám rád sport, hokejbal a hokejisty NHL," říká Arnošt Špora.

Miroslav Vlach