Mezi velké tahouny už delší dobu patří Zuzana Kotěšovcová, v poslední době se k ní přidal Michal Neustupa, pořadatel akcí na Miladě. Oba jsou profesí učitelé. V úterý 14. července přesně v šestnáct hodin odpoledne se pod Benešákem sešli příznivci propocených triček, aby pozdravili dva skvělé běžce, kteří patří k republikové špičce. Jiří Csirik a David Vaš několik měsíců trénovali v Etiopii, do Ústí nad Labem přivezli film o realizaci jejich snů. Film se jmenuje " Běžci v Etiopii ". V Africe nebyli poprvé, v roce 2018 natočili film o běhání v Keni.



Na cyklostezce pod starým mostem si oba borci podali ruku s kamarády a společně vyrazili na ukázkový trénink ke zdymadlům. Podívat se přišla i novopečená maminka Kamila Žaloudková, tentokrát s kočárkem. Ta nevynechala žádný běžecký slet v okolí. Zuzka Kotěšovcová doprovodila roj sportovců na koloběžce, termín porodu neprozradila, ale ochotně zapózovala s Jirkou Csirikem.



" Každý český běžec sní o kempu v Africe, my jsme byli v Keni, letos v Etiopii. Oba filmy jsme natáčeli sami, někdy jsme se za kamerou střídali, letos jsme měli s sebou i dron. Je to takový krátký pohled na svět opravdových běžců. Když říkám " krátký ", tak to není fráze. Natočeno bylo snad třicet hodin v terénu, po sestříhání zbylo 140 minut pro veřejnou projekci. Pozvání do kina Hraničář jsme nemohli odmítnout, byli jsme tu na půlmaratonu, hodně lidí tu známe, chceme přijet v srpnu i na Miladu," prozradil David Vaš. Držte jim palce!