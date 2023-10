Barča se dostane i na místa, kam sanitka nemůže. Loni letěla zhruba k 630 zásahů

Proč se vrtulníku ústecké letecké záchranky říká Barča? Nejen to zjistí diváci v 17. díle pořadu Prokopni to. Prokop lékař a Prokop záchranář se svého hosta, kterým byl vedoucí lékař Letecké záchranné služby Ústí nad Labem MUDr. Jan Bilík, ptali také na to, jak letecká záchranná služba funguje, jak daleko vrtulník létá, kolik lidí tvoří posádku nebo třeba na případy, ve kterých vrtulník vzlétnout nemůže.

Zleva Prokop Voleník, Jan Bilík a Prokop Seif. | Foto: KZ

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. (KZ) Sedmnáctý díl pořadu Prokopni to můžete zhlédnout ZDE Zdroj: Youtube