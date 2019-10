Tři stromy na papírovém kartonu během chvilky dostaly příslušný kabát z podzimních plodů. Přesně podle krátké nápovědy zkušené lektorky přistály na určeném místě ořechy, hrušky a jablka. Ježek si odnesl kaštany, děti na bílém plátně po vzoru pohádkové Popelky rozdělily na malé hromádky lískové oříšky, žaludy a vlašské ořechy.

Potom byl představen ukázkový papírový drak a začalo velké umění. U jednoho stolečku byl připravován červený krasavec, vedle zelený, žlutý a růžový. Nemyslete si, nebyla to zase tak jednoduchá záležitost. V sáčku dostaly děti nastříhané doplňky a potom to už záleželo všechno na šikovnosti a fantazii jednotlivců.

Také to tak dopadlo. Některý drak se smál, jiný mračil, jeden měl mašličky ve vlasech, další na provázku. Do lesního porostu se sázely houby, červenou muchomůrku poznali všichni. Do toho dětského přírodopisu zazněla písnička o vlaštovce.

Paní Hechterová vede několik zájmových kroužků, ukázka před rodiči je vždycky dojemná. Kudrnatá Nikolka přidala ladný tanec. I bez zlaté korunky vypadala jako princezna. Její drak bude ozdobou pokojíku, stejně tak dvacet dalších, které si děti odnášely domů. Za pár dnů se možná sejdou pod Erbenovou vyhlídkou s tátou, aby tam vyzkoušely toho většího, co rád míří do mraků. Příroda je mocná čarodějka, poznávat ji mohou děti různým způsobem.