FOTO, VIDEO: Bauhaus u trmického Globusu roste jako z vody

V dalším díle oblíbeného seriálu Co je nového se vracíme do Trmic, kde jsme byli zhruba před dvěma měsíci. Fotili jsme tehdy v blízkosti hypermarketu Globus obří staveniště. Na velkém pozemku, který byl dlouho ladem, se to stále hemží těžkou stavební technikou a dělníky. Bauhaus, který tam roste, získává den ode dne reálnější obrysy.

Stavba hobbymarketu Bauhaus v Trmicích. | Video: Martin Mudroch

Bauhaus je obchodní řetězec zaměřený na výrobky pro domácí kutily, dům a zahradu. Společnost má 190 poboček v mnoha evropských zemích včetně České republiky. (mm) O stavbě u Globusu jsme psali ZDE Zimní pohádka na Komáří vížce: Krásné výhledy, lanovka a západ Slunce