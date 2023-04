V sobotu 15. dubna se uskuteční další ročník závodu věnovaného památce oblíbeného a neúnavného běžce. Podívejte se, jak to vypadalo na Střížáku před lety.

Běh Milana Varcholy – malý závod velkého muže | Foto: Deník/VLP Externista

Velmi rád se pohybuji mezi místními běžci, většinou to jsou skromní a slušní lidé. Učitelka Zuzana Kotěšovcová přitáhla k běhu stovky mladých i těch dříve narozených. Dnes ji zná celá republika. Všebořický Petr Zuda překvapil možná sebe i kamarády, když porazil v roce 2017 Zdeňka Pince. Skvělá je Jarmila Sobecká z Chabařovic, Jirka Vlček z Povrlů. Organizátorem krosových běhů je stále nestárnoucí Láďa Růžička. Běžeckou legendou se pro mnohé z nich stal Milan Varchola.

Po poštách skončí v kraji i některé pobočky finančáku. Víme, které to budou

Osobně jsem ho neznal. Od pamětníků vím, že to byl neuvěřitelný dříč a účastník všech běhů v okolí. Záznam má v Teplicích pod Doubravkou, v Povrlech ho znají z Mosazného muže, s úsměvem sbíral triatlony a polykal kilometry. Nesmazatelnou stopu zanechal na akci Praha – Běchovice. Startoval tam sedmadvacetkrát. Byl účastníkem atletického Mistrovství Evropy železničářů, na Střížáku znal každý kámen. Narodil se v roce 1951, do sportovního nebe odešel, když mu bylo 61 let.

Startuje se v půl desáté

Další závod věnovaný památce tohoto sportovce se uskuteční v sobotu 15. dubna. Start je zhruba půl kilometru západně od vysílače na Střížovickém vrchu (250 m severně od severozápadního břehu „rybníka“). Děti startují v 9.30. Hlavní závod měří stále 6,3 km, běží se po lesních cestách, skvělá je nejen tombola. Vítězové určených kategorií obdrží k diplomu i symbolickou finanční částku, krásné jsou skleněné ceny pro absolutní vítěze v kategorii žen a mužů, nový štítek na putovním poháru doplní předchozí jména.

Plameny zachvátily byt v Ústí nad Labem, evakuovalo se devět lidí

V počítači jsem našel pár fotek z roku 2017, kdy se v hospůdce Pohoda poprvé objevil putovní pohár pro vítěze běhu Milana Varcholy. Třeba se tam poznáte.

Na Střížáku jsem fotil propocená trička několikrát. Z rybníku je louže, před hospůdkou je nový areál pro milovníky cykloadrenalinu, běžci přibývají. Přijďte je podpořit, váš potlesk uslyší i Milan Varchola.

Miroslav Vlach