Nadační fond Upřímné srdce pomáhá hendikepovaným dětem od roku 2012. Do dnešního dne bylo osloveno 52 dětí, vybráno bylo přes 2 miliony korun. V loňském roce se na Miladě běželo pro Vojtíška. V neděli 17. září se uskutečnil už 8. ročník charitativního běhu, kterému předsedá dobrovolný hasič Matěj Prošek. Jako vždy nikdo nestál stranou, úžasný byl především štafetový běh hasičů.

Běhalo se na pomoc dětem. Opravdoví srdcaři na Miladě tleskali Proškovi | Foto: Miroslav Vlach

„Jsem sice přihlášený na kilometr, ale musel jsem se Proškovi omluvit. Včera jsem běžel půlmaraton v Ústí, moc toho nenatrénuji, v tom vedru to nebyla žádná legrace. Přivezl jsem mu pouze nějaké ceny a hned se vracím zpět,“ postěžoval si mladý náměstek primátora města Ústí nad Labem Tomáš Vlach.

Před stánkem s cenami stál usměvavý muž, který tuhle krásnou akci už několik let připravuje. „Počasí skvělé, možná že nemuselo být takové vedro. Jako vždy spousta dobrovolníků, nadšenců, opravdových srdcařů. Koukal jsem se na startovní listinu a musel jsem jenom kroutit hlavou. Devětadvacet štafet dospělých, osmnáct hasičských štafet z celé republiky, Petr Zuda, Zuzka Kotěšovcová, Šimon Koblížek, spousta dětí, paráda. Na kopci jsou koníci z Křešic, vedle nich muži ve vojenských stejnokrojích, je tu ústecká knihovna, zdravotníci ze Štětí, červený člun vozí děti po jezeře, skvělé je ozvučení, bezvadný je Jarda Hercík z časomíry Prima běhů. Lidi jsem nepočítal, jsou jich tu stovky,“ svěřoval se Matěj Prošek. Nemyslete si, tenhle táta od tří dětí jenom nepředával medaile, běžel pětku i hasičskou štafetu.

FOTO: Outfity běžců půlmaratonu v Ústí? Vládly kraťasy a sportovní podprsenky

Snad každý Ústečan si vzpomene na požár ve Hřensku. Na Miladě nejen děti obdivovaly fyzický fond soutěžících v přilbách. Tříčlenné hasičské štafety dorazily z Ústí nad Labem, Prachatic, Litoměřic, Libouchce, Proboštova, Verneřic, Počerad, Hrobčic, Klapý a dalších míst v kraji. Hodně týmů vystupovalo pod nějakou přezdívkou, vítězem se stali borci označení v seznamu jako HERO HERO. Všichni zasluhují obdiv, v sestavě bylo i několik žen.

Jen si to představte! U vody spousta šplouchalů v plavkách, hasiči ve výstroji, která vážila přes dvacet kilo s maskou na obličeji. Pouze jeden muž měl na sobě růžový převlek a všichni se ho ptali, co to znamená. „Momentálně jsem jediný, který tuhle barvu užívá. Symbolizuje boj proti rakovině, základ byl položen ve Francii. Požadovaný test jsem zvládl, nyní objíždím různé soutěže a během dokazuji, že to myslím vážně. Včera jsem byl v Telči, dnes na Miladě,“ tvrdil Mirek Michovský, do boje s odvážnou konkurencí ho vyslala Břeclav.

Zážitek ale i boj o život. Záchranáři měli na půlmaratonu plné ruce práce

Stovka běžců vyběhla do hlavního závodu na pět kilometrů. Loňský vítěz Petr Zuda ze Všebořic tentokrát neměl šanci. Doslova jej převálcoval český reprezentant v aquatlonu Šimon Koblížek. „No nebyl to jednoduchý závod v tom vedru. Včera jsem s kamarádem absolvoval štafetu v Ústí v rámci půlmaratonu, nohy mě místy neposlouchaly. Ještě mě letos čeká velký závod ve Španělsku a potom se už budu pouze loudat,“ smál se borec se startovním číslem 23, který letos startoval na MS i ME.

Ještě těžší pozici měla vítězka závodu Zuzana Kotěšovcová, ta dokonce běžela v sobotu celý půlmaraton. „Tohle je přeci mimořádný závod srdcařů, tady prostě musím být. Obdiv zasluhuje především Matěj Prošek, toho by měli klonovat, mámy těch dětí, kterým pomáhá, ho milují,“ zakončila krátkou zpověď blonďatá učitelka z Dobětic.

Ústecká reality show končí. Některým přišla jako Výměna manželek

„Celková částka ze startovného a od sponzorů bude upřesněna později. Mě těší, že do akce se zapojili i stánkaři na Miladě. Dvacet procent z tržby věnovali nadaci,“ oznamoval do mikrofonu hlavní pořadatel, který tak trochu tajil, že v době covidu pomáhal v nemocnici jako dobrovolník. Prý tam nebyl sám.

Miroslav Vlach

Zdroj: Deník/ Adéla Stejskalová