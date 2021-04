Zlínský rodák vlastním jménem Miroslav Kureš v roce 1968 emigroval do Anglie. Novinku pro pražské nakladatelství Dauphin psal na přeskáčku. Využil bohaté zahraniční zkušenosti, neboť pracoval roky v české redakci BBC i v londýnském divadle Young Vic. V roce 1974 konvertoval k judaismu, změnil si jméno na Benjamin Kuras. Od roku 1975 měl britské občanství, léta páně 1990 začal publikovat v řadě českých periodik, vydal desítky knih v češtině. Jako výrazný kritik EU je pro mnohé Čechy až kontroverzní, patří mezi výrazné kritiky islamismu, multikulturalismu i socialismu. Některé jeho razantní názory odmítají i někteří naši odborníci.

Těší ale také humorem, píše o taoistickém sexu, historii, gastronomii, filosofii. Jeho Malá paměť komicky vzpomíná na události i osobnosti, které Kurase přivedly k psaní jako práci na celý život. „V knize s ním zažíváte komedii českého komunismu, emigrujete do Londýna, vysíláte v české redakci BBC, bavíte se recesistickým humorem maďarských kolegů a píšete hry v angličtině dle osobních rad anglo-maďarského humoristy George Mikese,“ připomněla s úsměvem Drahomira Cormier z nakladatelství Dauphin.

„Poznáte tu zevnitř anglické divadlo, cestujete s autorem Evropou i Izraelem, všude potkáte inspirující osobnosti. Pobaví vás sledovat jeho zdráhavé vstupy do postkomunistického Česka i našeho písemnictví. Nevnímáme to ovšem jako návrat domů, spíš jako novou pozvolnou emigraci do neznámé země,“ připomněla Drahomira Cormier k autorovi, kterého Blesk popsal jako „jednoho z nejvtipněji píšících Čechů“. Literární noviny si všimly: „Jeho životním tématem je svoboda, a jak o ni (často dokonce vědomě i dobrovolně) přicházíme.“ Kuras přitom ví: „Máme svobodu věřit, čemu chceme.“ Masarykovu poučku „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem,“ doplňuje svým poznáním: „Kolik zemí poznáš, tolikrát jsi emigrantem.“

Knihu Malá paměť, která má 382 stran, lze objednat za 298 korun na webu www.dauphin.cz

Radek Strnad