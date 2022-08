Naše skupina nacházející se v této severské zemi si řekla: i my musíme tuto norskou národní pouť určitě zdolat. A tak se i stalo. Po odjezdu z kempu v Hejdalu a optimistické informaci o počasí stojíme v devět po ránu u statku Besheim. Odtud budeme stoupat do nitra nejvyššího a nejrozlehlejšího norského pohoří Jotunheimen, v překladu Domov obrů. Nikdo se jménu moc nediví, neboť mohutnost pohoří plně vystihuje. Březovým křovím, tedy jsou to takové ty zakrslé horské břízy, mezi dvěma staveními podél slušně vodnatého potoka či vlastně malé horské říčky, stoupáme „vzhůru do hory“. Míjíme řadu vodopádů a asi za hodinu přes lávku traverzem kolem cedule: Jezero Bessvanet – směr Memurubu.