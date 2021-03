V reprezentačním fotbalovém týmu Československa odehrál v letech 1934 – 1935 celkem 4 zápasy. Dlouhé roky byl náhradníkem legendárního Františka Pláničky. Byl 11. československým reprezentačním brankářem v historii a členem týmu, který získal stříbro z MS 1934 v Itálii. I zde byl na soupisce náhradníkem, nezasáhl do žádného zápasu.

Největší fotbalovou slávu zažil v dresu Teplitzer FK 1903. „Svými výkony se nesmazatelně zapsal do srdcí příznivců modrobílých barev, několikrát nastoupil za výběr ČSR, a to i v dobách největší slávy brankáře Pláničky. V paměti fanoušků zůstal zapsán také tím, že nikdy nenastoupil mezi brankové tyče bez svého talismanu – plyšového medvídka,“ představuje teplického brankáře v knize Historie německé kopané v Čechách autor Lubomír Král.

Ehrenfried Patzel, celým jménem Ehrenfired Franz, později počeštělý na Čestmír Patzel, začínal v regionálním DFK Karbitz (DFK Chabařovice) v útoku, ale později se přesnul do brány. Zde se také narodil 2. prosince roku 1914. Matka Františka rozená Krauskopfová byla Češka, otec Ferdinand byl německé národnosti. V jeho 17 letech si ho vytipovali v dnes již neexistujícím německém týmu Teplitzer FK 1903 a v osmnácti už stál v bráně jejich A týmu. Na soupiskách je uváděn v letech 1934 – 1936. Po záboru pohraničí v roce 1938 se kluby na severu Čech zařadily do říšských fotbalových soutěží. Teplitzer FK startoval v Meisterschaft Gau Sudeten (župa Sudety). Od roku 1940 byly všechny teplické klubu sloučeny do NSTG Teplitz – Schönau. Patzel již v roce 1939 z Teplic odešel do 1. SV Jena 03. Od června 1942 do roku 1948 hrál v Německu za mužstvo Kickers Offenbach, kde ve 34 letech ukončil kvůli zranění svou hráčskou kariéru. Později působil i jako rozhodčí.

V reprezentačním dresu Československa odehrál v letech 1934 – 1935 celkem 4 zápasy. Nastoupil 2. září 1934 v Praze proti Jugoslávii (3:1), 23. září 1934 ve Vídni proti Rakousku (2:2), 14. října 1934 v Ženevě proti Švýcarsku (2:2) a 14. dubna 1935 v Praze proti Rakousku (0:0).

Ehrenfried Patzel zemřel ve věku nedožitých 90 let 8. března 2004 v Büdingenu.

(edb)