/FOTO/ V neděli ráno v Ústí pršelo, v kopcích se přidala mlha, ale před restaurací U Becků v Dubicích to vypadalo, že to nikomu nevadí. David Cihlář vítal zkušené závodníky, hlavní pořadatelka Petra Fiklíková rozdávala úsměvy, starostka Řehlovic Jana Princová měla v ruce startovní pistoli, dokumentaristů tam bylo víc něž na hokeji. Podával se skvělý guláš, část startovného šla na opuštěné pejsky.

Malá Dubická 2023. | Foto: Miroslav Vlach

Na nejvyšším stupni stála mladičká Terezka Sobecká, vyhrála 2,5 km před Petrou Zudovou. Talentovaná Kamila Synáčková (11), startovní číslo 23, běžela hlavní závod s dospěláky a bronzová medaile ji opravdu moc slušela. V Dubicích ji dobře znají, Cihlář ji předpovídal hvězdnou budoucnost.

Tohle není závod, kde se potkávají cizí lidé ve snaze vylepšit si svůj osobák, tohle je setkání přátel, kteří si vzájemně fandí. Když do cíle dobíhaly děti, povzbuzovali je nejen jejich rodiče. Byla to úžasná podívaná! Pětiletý sportovec odmítal kovovou medaili, trénoval prý proto, aby na krk dostal tu čokoládovou. Nejmladší borec měl startovní číslo 19, nejstaršímu bylo 73 let, přijel z Ústí autobusem. " Běhám rád, kolena mám bandážovaná, ale nevzdávám to. Třikrát v týdnu trénuji, pravidelně dojíždím do Teplic na závod v parku pod Doubravkou, běžel jsem v Trmicích, Dubický závod mám opravdu pod kůží. Cítím se tu skvěle," tvrdil Mirek Glier.

Znalci se těšili na souboj Sobecká - Kotěšovcová, Zuda - Merle. Na nejdelší závod vyběhlo cca 60 závodníků, dlouhatánský lidský had barevných triček proběhl kolem kostela a zmizel v polích. Po chvilce obkroužil vesničku a objevil se na okraji lesa. Jako první s velkým náskokem probíhal cílem Petr Zuda (Všebořice) v čase 00:26:21. Triatlonista Jakub Merle (Kilpi Kome Klub) byl druhý v čase 00:28:04. Zuzana Kotěšovcová, porazila v přímém souboji Jarmilu Sobeckou, ale s dosaženým časem 00:30:37 nebyla spokojena. Skvělá byla tombola, během losování se dokonce ukázalo modré nebe. Další běžecký závod bude 18. října v areálu UJEP.

