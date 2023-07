Policie ČR je klíčovou složkou naší společnosti, která by měla zajišťovat bezpečnost a ochranu občanů, což v praxi společnost může vnímat různě a je otázka, jestli tomu tak je vždy. Převládá přesvědčení, že lidé příliš těmto složkám nedůvěřují. Ti mají třeba osobní zkušenost a když zjistí, že např. přivolané bezpečností složky nedokázaly vyřešit jejich problém, tak jsou někdy po právu naštvaní. Avšak, tyto instituce se aktuálně potýkají s nedostatkem zaměstnanců a nízkou motivací stávajících pracovníků.

Nábory se moc nedaří. Jedním z důvodů je náročná náplň práce, která může být časově i psychicky náročná. Nábory se také nedaří kvůli nepřiměřeným nárokům jako jsou psychotesty, kterými neprojde někdy i více než 70 % uchazečů. Vzhledem k tomu, že jsou dle odborníků psychologů mimo bezpečnostní sbory psychotesty považovány za neobjektivní měřítko posuzování osobnostní způsobilosti, neboť se sem tam dostanou ke sborům i osoby vyznačující se psychopatickými rysy, což by v reálu psychotesty neměly vůbec umožňovat, ale je to jen důkaz upozorňující na jejich zoufalou neobjektivitu.

O poznání lépe je na tom Armáda ČR, zde se ve špíně nehrabete a s trochou nadsázky máte solidní zaměstnání, kde např. můžete trávit drtivou většinu práce v lese na čerstvém vzduchu při nácviku taktiky a střelby ve vojenském prostoru, kam nemá běžný civilista přístup. Neřešíte zde nepřizpůsobivost občanů, netaháte se s feťáky, jednáte jen se svými kolegy vojáky. Služba v Armádě je jiná a odlišná od ostatních bezpečnostních sborů. Služba v armádě je dnes nejvíce respektovaným povoláním, co se týče bezpečnostních sborů. Pracovníci Policie ČR a Vězeňské služby se často setkávají s nebezpečnými situacemi, které mohou mít negativní dopad na jejich psychické zdraví.

Někteří pracovníci se také stávají obětí útoků a napadení ze strany zločinců. Tyto faktory mohou být důvodem pro nedostatečnou motivaci zaměstnavatelů těchto bezpečnostních sborů a dále jsou to neuspokojivé pracovní podmínky. Nedostatečná motivace zaměstnavatelů se projevuje například v nízkých platech, nedostatečné podpoře pro kariérní růst, nedostatečné vzdělávací podpoře, neadekvátním pracovním vybavení a nedostatku času na odpočinek a regeneraci. To vše může vést k tomu, že se stávající zaměstnanci cítí podceněni a neoceněni za svou práci. Policie i Vězeňská služba častokrát v náborových kampaních láká nové uchazeče reálně na věci, které jim ani zajistit nemůže, či poskytuje informace naprosto zkresleně a to na náborových letácích. V reálu je to pak celé jinak a spousty nových policistů při nástupu do zaměstnání záhy končí, než si stihnou dodělat služební zkoušku, na základě, které se jim služební poměr upraví na dobu neurčitou, za předpokladu, že tu zkoušku splní. Takže je to i nejistota v průběhu zejména tří let. Pokud nemáte známosti, tak jen tak výše nepostoupíte. Policie si vás sama zařadí na místo, které je v souladu s aktuální personální situací. Policie potřebuje více lidí na služebny. Sny o kariéře zde moc neplatí. Je třeba přijmout opatření, která by pomohla zlepšit pracovní podmínky a motivaci zaměstnanců.

Například zvýšení platů, zlepšení pracovních podmínek, poskytnutí vzdělávacích možností pro kariérní růst. Je důležité, aby byla práce v policii a ve vězeňské službě respektována a aby zaměstnanci měli pocit, že jsou oceněni za svou práci. Pokud se situace nezlepší, může to vést k dalšímu úbytku zaměstnanců a ohrožení bezpečnosti občanů. Reálně to směřuje spíše k černým scénářům a do cca 10 let bude situace, pokud se podmínky nezmění natolik vážná, že to už tak špatné zajištění bezpečnosti a spravedlnosti v této zemi reálně zhorší.

