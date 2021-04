Už knihami Příběhy Staré dámy (Prostor 2013) a Příběhy Corsa rosa (Prostor 2018) zaujal sportovní publicista a reportér MF Dnes Tomáš Macek (1968).

Kniha je kronikou výjimečných českých let biatlonu. | Foto: Archiv

Předtím byl devět let v redakci deníku Sport, jako reportér se účastnil třinácti olympijských her, šesti letních a sedmi zimních. Jeho třetí kniha o zlatému věku českého biatlonu i jeho kořenů je nyní opět prudce aktuální. Právě se totiž s biatlonem rozloučil jeho český matador Ondřej Moravec, legenda. Ondra Moravec (36) se s kariérou loučil po 19. sezónách ve Světovém poháru. A to ve štafetě smíšených dvojic s parťačkou Lucií Charvátovou.