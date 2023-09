Výlet do Stadic a vyprávění pana Zachariáše o trpaslících a úderu blesku

Prázdniny skončily a já jsem zase nestihl vnučce ukázat pomník bájného Přemysla ve Stadicích. Kdo by neznal tu slavnou pověst, jak kněžna Libuše poslala pro Přemysla Oráče, by unavené voly do stínu odstavil a Čechům vládl rukou spravedlivou.

Výlet do Stadic a vyprávění pana Zachariáše. | Foto: Miroslav Vlach

Ve středu 30. srpna jsem se vydal na výlet, zelený autobus mě však zavezl trochu dál. Před Stadicemi přímo na komunikaci se pracuje, staví se tam nový můstek, objížďka platí do 31. října 2023. Doporučuji vlak, lístek stojí 15 korun pro seniora. Corso čeká demolice. Nepadne ale celé, jen promenáda v patře K pomníku jsem došel z druhé strany od Řehlovic, velká tabule byla plná informací, stačilo si dělat poznámky. Pomník byl postaven v roce 1841 podle návrhu architekta F. Staumanna, tvůrcem reliéfů byl sochař Josef Max. Lípu tam zasadil i prezident Václav Havel. Naproti pomníku stojí na samotě pod dálnici dům, prý to byla dříve myslivna, chvilku i hospoda. Malé parkoviště bylo prázdné, na posekaném poli se loudalo několik srnek. OBRAZEM: Vzácný modrý superúplněk rozzářil oblohu na Ústecku Měl jsem štěstí, u kamenného mostu jsem potkal muže, který si hodně pamatoval. "Já jsem se tady narodil. Tamhle byla veliká hospoda se společenským sálem, zažil jsem tu povodně v roce 2002, rodiče mi popisovali malé koupaliště v místě, kde se dnes pracuje na silnici. Sem v horkém létě jezdily děti z okolních vesnic. Nevěříte? Ukážu vám fotku z roku 1930," směje se Oldřich Zachariáš. Na další černobílé fotce je skupinka vesničanů, na pravé straně je maminka vypravěče, když ji bylo pět let. Popisuje původní klikaté koryto řeky, jak byla z Hliňan do Stadic převezena stará zvonička, k čemu sloužil ten vysoký komín na konci vesnice, kde je Královský pramen. " V loňském roce tam udeřil blesk do staré lípy, musela jít k zemi. Duté kmeny leží u cesty," tvrdil řečník. Za plotem měl dva trpaslíky pocházející ze staré ústecké továrny Johana Maresche, na plotě spoustu hrnečků. Devátého září tam přiběhnou z Trmic desítky sportovců, třeba si někteří z nich vzpomenou na Přemysla Oráče. Tohle místo by měl každý znát! Miroslav Vlach