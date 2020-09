Takový je i současný náhled na naší politickou reprezentaci, představitele úřadů samospráv měst a obcí či představitele institucí státu. Neustále se setkáváme s termíny, jako je protekcionismus, klientelismus, korupce, lobbing a další,…

Tyto termíny se staly trvalou součástí naší společnosti a jdou naprosto do rozporu s termínem demokracie. „Filosofové užívají slov svobodně a v některých věcech se neobávají urazit ty, kteří si to právem zaslouží“, neboť ti, co se drží dlouho u moci, ti, kteří se od počátku začali zpronevěřovat svému původnímu poslání, začali podléhat různým rozmařilostem a jak bohatli a zvyšovali svá postavení a moc, tak se z nich vytratila i ta sebemenší lítost a soucit s druhými. V psychiatrii jsou tito lidé velmi známí pod termínem psychopaté. Psychopatie byla v minulosti vyřazena z MKN-10, proto, aby psychopati byli právně odpovědní za své činy.

V Čechách to bohužel u představitelů ve funkcích moc neplatí, což dokládají různé kauzy. Spravedlnost, jako zásadní princip se vytratila z naší „demokracie“. Není pochybností o tom, že nežijeme v demokracii. Já tomu říkám demokracie pouze na „oko“ „formálně“. Pokud chybí hodnoty a principy na kterých by měla být demokracie založena, tak nelze v žádném případě hovořit o demokracii, ale o zvláštním politickém systému, který je nahlodán ze všech stran různými špatnostmi, ze stran různých lidí. Vládnou nám bohužel i velmi nekompetentní lidé a iracionality z jejich rozhodování, které přicházejí denně v médiích, jsou jasným důkazem jejich nekompetentnosti, diletantství a amaterismu. V politice a u představitelů státní správy, ale i samosprávy měst a obcí se někdy jedná o lidi „zkorumpované, defraudanty, lidi nízké, kteří neváhají jít přes mrtvoly za svojí kariérou a touhou po moci. Nikdy se nenasytí, potřebují stále více vzrušení a maximalizovat osobní moc. Jak pro některé typické!

V dnešní době existují odborníci, kteří tvrdí, že by psychopatie měla být opět v MKN-10. Psychopatie je bohužel nemocí mocných, emočně chladných lidí, kterým není nic cizí a není jim nic svaté. Jsou to dokonalí predátoři ve světě lidí. Někteří lidé se s těmito predátory snaží bojovat, ale jejich snažení bývá někdy marné, ovšem i proti těmto predátorům lze bojovat. Stávají se i případy, kdy se najdou nadšenci, kterým není jedno, co se v jejich společnosti děje a ti se snaží o to ohrozit jejich moc a postavení těchto lidí, neboť nejsou hodni moci nad svěřenými úřady.

Blíží se volby a spousta z nás se k volbám dostaví. Volit rozumně! Ne psychopaty a mocichtivá hejna vran. Nechť si voliči uvědomí, co jim různé politické strany slibovaly v minulosti a co ve skutečnosti splnily. Nikdy své sliby nesplnily, mnohým šlo pouze o jejich osobní prospěch a zviditelnění se.

Když nás před volbami potřebují hýčkají si nás. Když nás nepotřebují, odhodí nás. Proto volme srdcem a rozumem. Nenechme vítězit predátory!

Jan Růžička, politolog a filosof