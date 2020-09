Je pravda, že současní předškoláci raději listují v chytrém telefonu, než by ztráceli čas prohlížením pohádek. Knihu však budou potřebovat nejen na základce, při vysokoškolském studiu, ale i v pracovním procesu. Dalo by se říci, kdo dřív začne, ten vyhraje.

Projekt Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem Bookstart aneb S knihou do života po Ústecku. | Foto: Miroslav Vlach

„Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem se od roku 2018 zapojila do mezinárodního projektu Bookstart, u nás byl nazván S knihou do života. Zájem maminek na rodičovské dovolené mnohé překvapil. Dnes na pravidelné schůzky do knihovny dochází maminky s dětmi ve věku od 1-6 let, účastní se přednášek, seminářů, her, ručních prací, divadelních představení atd. Nenásilnou formou učí své děti vztahu ke knize. Promiňte, musím se hned opravit, ve skupinách je i několik odvážných mužů a jak je vidět, docela je to baví. Jednou v měsíci zveme na akci hosta, ve čtvrtek 19. září za námi do terénu přijel až z Prahy muzikant, vypravěč příběhů, výrobce hudebních nástrojů, tramp, družinář a člen pravěké kapely Ivo Vrba. Po chvilce si získal všechny diváky a posluchače. Hrál na různé nástroje, vyprávěl příběh o malém bubínku, vysvětloval různé zvuky, dokonce vylezl na strom, aby upoutal pozornost těch nejmenších. Tahle akce bez roušek se všem moc líbila,“ konstatovala usměvavá Tereza Kleinová.