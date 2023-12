Od neděle 3. prosince můžete vždy v 16 hodin zajít do Brné ke kapličce. Spolek Veselá Brná zde nainstaloval zřejmě největší adventní věnec v okolí. A právě v uvedených 16 hodin vždy se rozsvěcí jedno ze čtyř připravených světýlek.

Kolem věnce se vždy sejde skupina Brňáků, dají si svařák, popovídají. Ženy se pochlubí co již upekly , muži si dají frťánka a postěžují co dostali od žen úkolů. Letos druhé světlo budeme rozsvěcet v rámci pravidelné akce „Advent se svařákem“. Letos na ní vystoupí děti ze Základní školy v Brné, během odpoledne budou hrát dva vynikající muzikanti Vráťa Urban a Miloslav Kašpárek. Budeme opět soutěžit o nejlepší vánočku. Zkrátka bude to takové zastavení se v předvánočním shonu.

A poslední čtvrté světlo letos budeme rozsvěcet na Štědrý den. Již tradičně se od 16 hodin koná u kapličky Štědrovečerní zpívání. Poslední dva roky přišlo kolem 450 lidí. A to nejen Brňáků. Dokonce se nám stalo, že projíždějící auto zastavilo, posádka zjistila co se to děje, zaparkovali a honem poslouchat. Myslím, že není nutno psát, že mnozí přichází s vánočním cukrovím, vínkem, frťánkem.

Vždy nám koledy hrají Ústečtí trubači a přítomní diváci ty nejznámější koledy zpívají také. Letos již podruhé se představí ženský pěvecký sbor Baby di Brná. Několik žen pravidelně zkouší a své umění předvádí na některých akcích v Brné. A že opravdu umějí se vždy ukáže velkým potleskem přítomných. Na všechny akce je samozřejmě vstup zdarma a všechny vás zveme.

