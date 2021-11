Brzy budeme znát nejlepší studenty bojující za životní prostředí

Tradiční soutěž Czech Envi Thesis o nejlepší vysokoškolskou práci zabývající se společenskovědními aspekty ochrany životního prostředí jde do letošního finále. To je na programu 2. prosince, opět na organizující univerzitě v Ústí nad Labem. Porota složená z předních českých vědců bude ve finále vybírat z pěti nejlepších prací, které se letos do soutěže přihlásily.

Brzy budeme znát nejlepší studenty bojující za životní prostředí. | Foto: UJEP