Tenis, ten přeci v Čechách hraje každý! Severočeský oblastní přebor dorostu se už tradičně odehrál na antukových dvorcích na Bukově v termínu 12. - 13. června. Zrovna, když zlatá děvčata v Paříži zvedala nad hlavu vysněný pohár ve čtyřhře, končil turnaj nadějí v Ústí nad Labem. Mezi chlapci zvítězil Mark Havlíček z Loun (Severočeská o.s.), herního pavouka v dívčí kategorii nejlépe zvládla Kristýna Hranáčová z Mostu (Severočeská o.s.).

Bukov o víkendu přivítal tenisové naděje. | Foto: Miroslav Vlach

V sobotu 12. června se bojovalo na osmi kurtech celý den, v neděli se hrálo semifinále a finále. Na soupisce bylo dvacet chlapců a dvacet dívek. Své zástupce vyslala do boje o krajského přeborníka v kategorii dorostu města Most, Liberec, Teplice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec, Děčín, Nový Bor, Jirkov, Louny, Duchcov, Jablonec n/N a Ústí nad Labem. Náhodný divák často kroutit hlavou při tvrdých výměnách chlapců (15-18), propocená trička dívek dokladovala zarputilost a nasazení. Do semifinále se dostali nejvýše nasazení.