Již jsem zažila při ranní jízdě, po tropické noci vytopený trolejbus, požádala jsem revizory zda by mohli zařídit, aby netopil, ale nějak se nezadařilo, asi závada. V pondělí bus č. 5 v 16.20 hodin odjezd ze stanice Stříbrníky směr Všebořice, topení také teplé. Takže pokud bude v buse nedýchatelné prostředí, v tomto případě opravdu mít roušku nemohu. Děkujeme, že v MHD větráte a netopíte a věřím, že i opět desinfikujete.

A hned nepříjemná zkušenost, v úterý v cca 14.53 hodin od Hraničáře směr Mírová, trolejbus č. 60, číslo vozu 609. Slušně jsem řidiče požádala na semaforech před Poliklinikou, zda by nemohl otevřít stropní větráky, okna malá, některá otevřená, ale my co jezdíme každý den, víme, že tyto busy nevětrají. Rouška na puse, vzduch šílený. Řidič se na mě ohradil slovy: "To jako já mám otvírat okna?" odvětila jsem: „A to jako já? Řekl, že jsou mechanická a že si je mohu otevřít sama. Ano mít 205 cm výšku, tak to asi dám, ale takto opravdu ne, alespoň jsem otevřela malá okýnka. Nevím na jakém principu otvírání větráků na stropě funguje, ale nemyslím, že by to měl dělat cestující. Přidal ještě dovětek: "Takový teplo snad není." Teplo neteplo, máme roušky na ústech, těžko se dýchá, viry se množí… Je normální, že se řidič takto chová? Vždyť je tam pro lidi, cestující nebo se mýlím?

Prosím tedy, vysvětlete řidiči, že až nebudou cestující a takových, kteří raději sednou do auta je stále víc, dle příspěvků na facebooku, bude v práci docela zbytečný a s takovým chováním daleko nedojde.

Jitka Polanská